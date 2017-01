Grete Skarpeid speler på tysk megafestival

Det skulle gå 29 år før nokon norsk musikar deltok på Internationale Kulturbörse Freiburg. Grete Skarpeid vert den fyrste.

Sundag set songar Grete og akkordeonist Jo Asgeir Lie seg på flyet til Tyskland. Der ventar fem konsertar på like mange dagar, saman med Aruan Ortiz på piano og Inor Sotolongo på perkusjon. Fyrst ute er klubbkonsert på Jazzclub Karlsruhe, så kjem konsertar på Salmen Offenburg, Dampschiff kulturclub Brugg og Jazzclub Ludwigsburg. Midt oppe i dette kjem deltakinga på 29. Internationale Kulturbörse Freiburg, eitt av dei største bransjetreffa som finst - med sine 180 deltakande artistar og rundt 4000 bransjefolk frå heile Europa.

Avslappa

Grete Skarpeid sjølv har eit heilt avslappa forhold til det som skal skje.

- Eg trur kanskje det hadde vore litt annleis dersom eg var ung. Men eg er vaksen, eg skal halda fram med å bu på Voss, eg skal gå på jobb, laga meg mat, vaska opp og vaska klede. Eg skal vera den eg er, og dette kjem til å gå heilt fint!

Avslappa eller ikkje, Grete er utruleg glad for å få sjansen til ei slik oppleving, og ho set stor pris på all den positive responsen og dei gode tilbakemeldingane ho har fått sidan albumet My songs kom ut sist vår. Ikkje minst er ho glad for dei mange positive tilbakemeldingane frå andre godt vaksne kvinnelege musikarar. Kvinner som seier at det Grete har gjort i ein alder av 59 har gjeve dei inspirasjon til å stå på vidare med sin eigen musikk.

Tilfeldig

Møtet mellom den cubanske pianisten Aruan Ortiz og den norske songaren Grete Skarpeid var heilt tilfeldig. Eit møte som enda med New York-tur og plateinnspeling, på det tyske selskapet Bauer Studios. Selskapet har vore dyktige i si marknadsføring og Grete sin musikk har vorte spelt på tysk radio heilt sidan utgjevinga.

- Eg trur det var i juni at Eva Bauer Opelland på plateselskapet tok kontakt og oppmoda meg om å søkja om deltaking på den internasjonale kulturbørsen i Freiburg. Ja, ja, eg søkte, saman med tre andre artistar frå Neue Klang. To av oss fekk ja.

Music Norway - musikkbransjen sin eksportorganisasjon - støttar Grete si deltaking i Tyskland økonomisk.

- Opplegget i Freiburg er gjennomprofesjonelt. Kvar av dei 180 deltakarane får 20 minuttar, så er det ut av scena og neste på, i ein straum. Det er laga til ein katalog, ei tjukk bok, der alle vert presentert. Bauer Studios har eigen stand, og selskapet driv utstrekt promotering undervegs i løpet av dei fire dagane børsen varer, seier Grete.

Store scener

Bauer Studios brukar store ressursar på å presentera Grete på kulturbørsen i Freiburg. Aruan Ortiz vert henta frå New York, landsmannen Sotolongo kjem frå Paris, i tillegg til Grete og Jo Asgeir frå Noreg.

- Eva meinte at me måtte få til fleire konsertar når me fyrst var i Tyskland, og slik har det vorte, seier Grete. Dei fire andre konsertane er klubbkonsertar på til dels nokså store scener, så den norsk-cubanske kvartetten får synt seg fram for eit stort tysk publikum.

I katalogen som presenterer artistane på kulturbørsen står det mellom anna: - Fordi songane har henta inspirasjon frå så mange ulike kjelder, har kvar og ein av songane noko særeige og intimt over seg. Spennande kontrastar opptrer, og noko nytt og uventa veks fram frå ulike kontinent og musikkulturar.

Før har me nordmenn hatt Die Wenche i Tyskland. Kanskje vert det Die Grete no?