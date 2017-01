Haustar av Neil Young sine skattar

Neil Young sine songar får nytt liv på nytt språk når ReHarvest entrar scena.

Det var stappfullt i kjellaren på Tre Brør då Ulvik-bandet ReHarvest sto på scena seint laurdag kveld. Bandet, som har spelt i lag sidan 2015, har gjort suksess i å framføra Neil Young si plate «Harvest» på norsk. I tillegg til at songane har fått nytt språk, har også fleire av dei fått ei ny meining. Ein bodskap som kanskje passar litt betre i ei lita bygd.

- Eg må innrømma at eg sleit litt då eg skulle laga ny tekst til «The Needle and the Damage Done». Me har mykje i Ulvik, altså. Men er det ein ting me ikkje har så mykje av, så er det heroinoverdosar, seier vokalist og gitarist Tor Schei Hellesnes.

- Så då laga eg ein song om heimelaga alkohol i plassen!

ALABAMA ELLER INDRE ÅLVIK? Klassikaren «Old Man» har fått namnet «Ungdom». Og i plassen for «A Man Needs A Maid», song vokalist Alis-Lund Johansen «Ei taus treng ein kar».

- Me likar å snu litt opp ned på både kjønnsperspektivet og geografien, seier Schei Hellesnes og ler.

I songen som opphavleg handlar om «Alabama», er det «Indre Ålvik» sin tur til å skinna. Men nokon av songane får også behalda tydinga. Slik som «Heart of Gold», som på norsk vert heitande «Kjærleg sinn».

Etter å ha pløyd gjennom heile Harvest, og nokre Neil Young-songar til, fekk gjengen frå Ulvik både trampeklapp og krav om «ein til!» frå publikum.

- Me kan faktisk berre éin til! Om det vert endå ein etter det, så byrjar me på nytt. Og då er det ikkje godt å seia når me sluttar!

VIL HA MEIR AV ULVIK. Etter konserten var det nok fleire i lokalet som faktisk kunne tenkja seg å høyra både ein og to songar på nytt. Mellom dei var Ingeborg Loven Norekvål og Jan Helge Norekvål, som hadde sikra seg plassar på «fyrste rad». I det stappfulle lokalet sat dei nærmast på scena i lag med musikarane.

- Det var heilt fantastisk bra. Me er stor fan av Neil Young begge to, og me har vore på konsert med denne gjengen før. Sjølv om det var trongt på scena, så hadde liksom kvar musikar sin plass. Det var veldig flott å sjå, seier Ingeborg.

- Min favoritt var «Harvest Moon», eller «Jamndøger» på norsk, seier Jan Helge.

Ingeborg tykkjer det er bra at Ulvik-bandet også tek turen til Voss.

- Eg trur det er bra at vossingane får augo litt opp for kva som rører seg i Ulvik, òg. Desse må me berre lyfta fram, seier ho.