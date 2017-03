Laurdag er det duka for Hordamønstring i Granvin, med utøvarar i alle aldrar, på same scene.

Folkemusikarar og folkedansarar frå heile fylket er samla for å tevla i dans, spel og song. Her vil ein mellom andre treffa storspelemannen og nyutnemnd kommandør av St. Olavs orden Knut Hamre og fleire av elevane hans. Hordamønstringa er ein fin arena der dei yngste får trening i å opptre framfor eit publikum, melder arrangøren, Hardanger spelemannslag.

Ser resultata

- På ei slik mønstring ser ein mellom anna resultatet av det store arbeidet kulturskulane gjer med å vidareføra ein viktig del av den lokale kulturen vår, seier Torkjell Lunde Børsheim i tilskipingsnemnda, sjølv Frikar og ein av dei beste halling- dansarane i landet.

For dei aller yngste vert det sjokoladekappleik, der ein ikkje legg vekt på tevling, men at dei kan få prøva seg på ei scene.

Det er elles ikkje berre i Hardanger og Voss at folkemusikk og folkedans har hatt kraftig oppsving dei siste åra. Også i og rundt Bergen ser ein no sterke resultat av godt arbeid og det er hyggjeleg at det deltek både unge og vaksne også frå desse områda, meiner spelemannslaget.

Mykje musikk i veggane

Granvin har ein særskild posisjon når det gjeld folkemusikken og det heile føregår i det ærverdige ungdomshuset Trudvang. Dette er kanskje eitt av husa her i landet med mest folke- musikk i veggene.

Etter kappleiken vert det dans i god gammal tradisjon.