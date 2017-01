Hundre år med fotohistorie

I dag er me alle fotografar, med kamera, mobil eller nettbrett. Men korleis starta det?

19. august 1839 kunne Jacques Mandé Daguerre ropa Eureka! Det vil seia, det ropa han vel i så fall ei god stund tidlegare, men datoen markerer i alle fall starten for den fyrste fotografiske teknikken, daguerreotypiet.

- Eg kjem til å seia litt om det reint historiske, men mest vert nok dette eit litt utvida foredrag om fotograf Knud Knudsen og måten han jobba på, seier Kjell Herheim. Torsdag skal han halda foredrag på Mølster, i salen der Voss folkemuseum sin tredel av den store Knudsen-utstillinga heng. Utstillinga Norske landskap har «Fjellet» som tema, og skal hengja ut mars. Utne og Norheimsund har dei to andre delene, der tema er «Fjorden» og «Kysten».

EGG-KRIG: For å laga slike bilete, der eit syltynt negativ vert festa på ei svartmåla plate, brukte ein eggekvite som bindemiddel. - Det gjekk med slike menger egg at fotografane slost om egga av og til, seier Kjell Herheim.

Pionér

Knud Knudsen var fødd i Odda i 1832 og døydde i Bergen i 1915. Han vart våre store fotopioner, fyrst og fremst på den måten at han reiste landet rundt og tok bilete av natur og menneske. I utgangspunktet gjorde han dette for å stetta etterspurnaden frå den veksande turismen, men i dag har me ein heilt eineståande kulturhistorisk arv med rundt 10.000 originale glasplater som er lagra på arkiv i Bergen.

- I tillegg finst det ei nesten like stor samling som ikkje på langt nær har fått same merksemda, Det eksisterer om lag 7000 stereobilete, bilete som vart tekne med to objektiv samstundes og som gjev ein tredimensjonal effekt når ein ser på dei gjennom dertil eigna utstyr. Desse bileta vart selde i store mengder i utlandet og vart brukte som underhaldning i møblerte heimar.

STATIV OG TEPPE: Heilt fram til kring 1900 føregjekk all fotografering ved hjelp av kamerastativ. Og fotografen dukka inn under den obligatoriske svarte duken for å få motivet best mogleg fram i søkjaren.

Tungvint

Knudsen starta sin fotografkarriere tidleg på 1860-talet. Å ta bilete med den såkalla våtplateteknikken var særdeles tid- og arbeidkrevjande, og det var ikkje få kilo med utstyr Knudsen måtte dra med seg til fjelds og til fjords for å kunna gjera jobben. Kassevis med reine glasplater måtte han ha med seg, og han måtte endåtil dra rundt med eit ljostett telt der framkallingsjobben og turkinga kunne gå føre seg i stummande mørkre. Og stativ til kameraet vart alltid brukt, heilt fram til kring 1900. Med ei eksponeringstid på 3-5 sekund var dette heilt avgjerande, ingen greidde å halda eit stort og tungt kamera stødig nok så lenge.

Etter kvart kom turrplateteknikken.

- Men før rundt 1880 måtte Knudsen framkalla og turka negativane ute i felten. Med den nye teknikken kunne han kjøpa ferdige plater, sjølve framkallinga kunne han gjera når han kom heim att, i mørkerommet, seier Herheim.

Frå sør til nord

Under foredraget skal Kkjell Herheim syna fram eit trettitals foto på skjerm. I tillegg kan publikum altså studera Knudsen-utstillinga som er ordna slik at motiva går geografisk, frå Sunnhordland, via Voss, og vidare nordover - før ein endar opp i Jotunheimen. Nesten på alle bileta er det menneske med, dei fleste i oppstilte situasjonar, i nokre høve for å syna dimensjonane på naturformasjonane Knudsen har fotografert. Fotograferinga til fjells måtte gjennomførast på sommarstid, men det er få av bileta på utstillinga som utmerkjer seg med godt vêr. Tvert om, er dei aller fleste tekne i gråvêr med nedbør i lufta.

Frå sjølve Vangen er det eitt bilete med, Det er teke frå området Strengjarhaugen og vender sørvestover mot Vangskyrkja og den vestre delen av Vangen. Men dette er ikkje det eldste fotografiet frå Voss.

- Me veit at Marcus Selmer, som var Knudsen sin læremeister, var her ein gong rundt 1860 og tok bilete. Men det finst også Knudsen-bilete frå Voss frå i alle fall slutten av 1860-åra, seier Herheim.

Han kjem ikkje til å gå fram til vår tid i foredraget, men stogga ein stad på fyrste helvta av 1900-talet.

Serie

Foredraget torsdag 26. er det fyrste i museet sin jubileumsserie.

- Tanken er å ha eitt foredrag i månaden gjennom heile jubileumsåret, der me fastset tema og hentar inn foredragshaldarar. Såleis vert neste foredrag torsdag 16. februar. Då skal Peder Ringdal og Gunnar Hemre Ringheim halda foredrag om Vangen i 1880-åra, med utgangspunkt i Knudsen-fotoet som er utstilt her, seier museumsstyrar Eirik Helleve. Han pønskar òg på om han skal prøva ut eit konsept svenskane har hatt suksess med.

- Eg trur dei kallar det nerdekveld, og då stiller museet med open talarstol, så er det fritt fram for dei som har eit tema dei brenn for og gjerne vil snakka om. Litt usikker på responsen, men kanskje me skal prøva det ut på vossingane?