Isungset og hans naturlydforskarar

VOSSA JAZZ: Ingen utforskar naturen som musikalsk skattkammer meir enn Terje Isungset. Konserten på Vossa Jazz vert ikkje noko unnatak.

Oppfattar fiskane musikk slik som oss? Finst det tonar inni ein liten bekk? Slike og andre merkelege ting går hallingen Terje Isungset rundt og undrar på. For å finna svar, gjer han slik han brukar: han skriv ny musikk der han prøver ut teoriane sine og prøver å få svar på om me høyrer musikken på same måten som fiskane viss me spelar han av under vatn, til dømes.

Med seg til Voss tek han eit heilt lag med «lydforskarar»; Arve Henriksen (trompet, vokal, elektronikk), Sissel Vera Pettersen (vokal, elektronikk, saksofon), Morten Qvenild (piano), Nils Økland (feler), Mats Eden (feler), Mats Eilertsen (kontrabass) og Asle Karstad (surround-lyddusj). Sjølv handterer Isungset trommer, perkusjon og munnharpe i det som skal verta verket Sildrande.

Legende

To av dei verkeleg legendariske namna på Vossa Jazz-programmet for 2017 er Karin Krog og John Surman. Norsk jazz si fyrstedame fyller 80 det komande året, og til Vossa Jazz kjem ho og den engelske multiinstrumentalisten Surman med konserten Infinite Paths. Plata med same namn kom no i år og dannar utgangspunktet for konserten. Fleire kritikarar meinte albumet var eitt av Krog sine beste på mange år, og det er all grunn til å sjå fram mot konserten - der dei også har med seg Paul Herwin, lydteknikk og elektronikk.

1, 2, 3 og 4

Amerikanske Matthew Ship er ein av dei leiande pianistane innan avantgarde-jazzen. På nyåret kjem han med plata Piano Song, og på Vossa Jazz held han solokonsert.

Duoen Ingrid Olava og Andreas Ulvo er ein spennande kombinasjon med vokal, piano og tangentar av meir elektronisk karakter. Den to-språklege ep-en Hekt er utgangspunktet for konserten, ein konsert med stort spenn i retning og uttrykk.

Trioen Undergrünnen kjem frå Haugesund. Rockarane Pål Jackman (vokal, gitar), Per Steinar Lie (bass, vokal) og Ørjan Haaland (orgel, trompet) spelar det dei sjølve kallar jungelkraut; afrikansk steppe- og tysk krautrock-inspirert garasje-rock. Her får du deg ein midt i mellomgolvet!

To kvartettar rundar av Vossa Jazz-programmet: Significant Time - eit spennande ungt norsk band, med Øyvind Dale (piano), Signe Irene Time (vokal), Fredrik Luhr Dietrichson (bass) og Raymond Lavik (trommer), og Torun Eriksen - noregs svar på Joni Mitchell - med Torun Eriksen (vokal), Kjetil Dalland (el-bass, vokal), Jørn Øien (tangentar) og Andreas Bye (trommer, vokal).