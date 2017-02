Klart for blueshelg i Ulvik

Ei blå vinterhelg har vorte tradisjon ved Brakanes Hotel i Ulvik. Blues og roots får rå grunnen neste helg.

Som vanleg er det eit variert tilbod til publikum desse dagane. Høyr berre: Steinar Albrigtsen, Monika Nordli og ORBO. Erik Slim Zahl & the South West Swingers, Reidar Larsen Duo, to generasjonar Styve og dessutan Olav Undeland.

Steinar Albrigtsen var sist sett i Stjernekamp på NRK, og saman med Monika Nordli og ORBO (Ole Reinert Berg-Olsen) er dei tre av dei beste låtskrivarane ein finn i landet som dekkar sjangrane rock, folk, blues og country. Her får ein konsert med alle tre samla på éi scene.

Prisvinnarar

Hotellet lovar god stemning, gode historier og musikk frå tre ulike landsdelar.

Erik Slim Zahl & the South West Swingers spelar 50-talsrock, jump blues og boogie - og har ei eiga evne til å engasjera og underhalda publikum.

I fjor vann dei European Blues Challenge.

Far og søner

Arrangørane synest det er ekstra stas å kunna by på både far og søner Styve denne helga. Twang Gang og The Vossa Rebels spelar same kveld, og må finna seg i å dela garderobe med meir. Dei unge rebellane spelar rockabilly, og som 12-16 åringar rockar dei hardare enn nokon gong.

Det har vorte ei lang rekkje spelejobbar på kneiper og festivalar og dei er no klare med debutalbumet sitt «Bedop», som har fått gode tilbakemeldingar.

Undeland kjem

Blueshelg på Brakanes er ikkje heilt det same utan bygda sin eigen Olav Undeland.

I år er han på plass att, og grev djupt i bluesarkiva når han fortel sine historier.

Dei leikne, sjølvkomponerte låtane fell i smak, også i heimbygda.

Reidar Larsen Duo har opnings­sekvensen denne helga, med Reidar Larsen på tangentar saman med gitaristen Arne Skage.