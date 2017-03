Klart for ei helg med folkemusikk

Hardingfela.no tekk opp att suksessen frå i fjor og arrangerer denne helga seminar for kulturskulelærarar, instruktørar og alle folkemusikkinteresserte.

Seminaret på Ole Bull Akademiet i morgon og laurdag vert arrangert i samarbeid med Hordaland Folkemuskklag og Hordaland Ungdomslag. Seminaret er særleg mynta på lærarar og instruktørar innan folkemusikk og -dans, men det er ope for alle interesserte.

God påmelding

Prosjektkoordinator for hardingfela.no, Rannveig Djønne, meiner det er trong for ein møtestad der ein både kan få fagleg påfyll og utveksla røynsler og meiningar om opplæringa i folkemusikken vår.

- Når folk tek turen frå både Skjåk, Ål og Fjaler til Voss for å møta andre instruktørar, så syner det at det er trong for ein slik møteplass.

Ho legg til at fleire av dei som var på seminaret i fjor kjem att i år òg, og at det også er god påmelding både frå Bergen, Hardanger og Voss.

Solide krefter

Kurshaldarane i år er slett ikkje å kimsa av. Nordmøringen Unni Boksasp, som har gjort teledøl av seg, er instruktør for kvedarane. Ho har årelang røynsle som instruktør og skal fortelja korleis ho og medhjelparane har greidd å få interessa i Tinn opp frå null til ei aktiv gruppe på rundt 70 ungdomar i spel, dans og song på nokre få år.

Linda Skjerping frå Osterøy har vore med og bygd opp eit eineståande toradarmiljø på Osterøy gjennom 25 år. Ho skal letta litt på sløret om sine metodar for å få ungdomane både interesserte og opp på eit særdeles høgt nivå.

Suzukimetoden

Bergen Juniorspelemannslag vann lagspel junior under Landskappleiken 2016. Elna Føleide Selnes er leiar for laget og har vore lærar i Bergen Kulturskole i 20 år. Ho nyttar Suzukimetoden i si instrumentopplæring.

Dansaren og kvedaren Stian Roland frå Øystre Slidre har ei lang merittliste. No er han leiar for Institutt for tradisjonskunst og folkedans i Rauland, men han har òg undervist både vaksne og born i så vel song som dans. Han har jobba som koreograf, og han har drive musikkbarnehage med lokal song- og dansetradisjon som aktivitet.

Seminaret startar i morgon ettermiddag og vert avslutta med ein plenumsdebatt laurdag ettermiddag.