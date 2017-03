Klart for Vegas-kveld i Eidfjord

Har du ein Vegas-draum i magen? I helga inviterer Voss musikklag og Hardangerbrua musikklag til konsert i Eidfjord.

Konserten i Eidfjord samfunnshus på laurdag kveld skal vera ein kveld i ekte Las Vegas-ånd. Det er Voss musikklag og Hardangerbrua musikklag som skal stå for musikken på arrangementet «Big Spender».

- Me hadde også eit samarbeidsprosjekt for to år sidan, der me spelte countrymusikk. Det vart så vellukka at me måtte finna eit nytt tema, seier Hedvig Røhnebæk som er leiar i Voss musikklag.

«Just a gigolo»

På konserten får publikum høyra Vegas-godbitar som «Kick out of you», «Just a gigolo», «Gudfaren», og songen med same namn som arrangementet; «Big Spender». Thomas Trettenes er solist, medan Karl Ystanes og Magnus Opedal skal vera konferansierar.

- Me vil også ha ein middag, der «Kokken Arthur» frå Eidfjord-restauranten Sjel og Gane skal laga maten, seier Røhnebæk.

Dans og leike-gambling

Etter konserten skal bandet «Las Vaulas» spela til dans i samfunnshuset. Og så til det aller viktigaste på ein Vegas-kveld: gambling!

- Me vil ha både rulett og lukkehjul, så her er det absolutt mogleg å leva ut Vegas-draumen. Men me har ikkje lov til å gambla om ekte pengar, dessverre. Me må nøya oss med sjetongar, men det vil verta flotte premiar, lovar Røhnebæk.