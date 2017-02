Konsert på dugnad for Frelsesarmeen

- Det er ikkje vanskeleg å finna artistar. No gjeld det berre at publikum også stiller sterkt opp, seier Andre Bjørkhaug. Sundag er det klart for den årvisse konserten til inntekt for Frelsesarmeen.

Alle artistane stiller opp gratis, og billettinntektene går uavkorta til Frelsesarmeen på Voss. Det er Sparebanken Vest som arrangerer dugnadskonserten, og som tek ansvar for kostnader med lyd, lokale og marknadsføring.

MANGE VIL STILLA. - Me brukar av Sparebanken Vest sine «allmennyttige midlar», og me synest Frelsesarmeen Voss er ein verdig gåvemottakar, seier avdelingsbanksjef André Bjørkhaug, som håpar på fullt hus i gamlekinoen på Voss sundag.

Å skaffa artistar har ikkje vore særleg vanskeleg. Olav Undeland har formidla kontakt med lokale musikarar, og fleire av dei har vore med på dugnadskonsert for Frelsesarmeen før. Men det er også nokre nye namn på plakaten.

GOSPEL OG UKULELE. - Det er eit fint høve for unge og nye artistar å visa seg fram, så det er ein vinn-vinn-situasjon for oss og for bygda, seier Astrid Hansen i Frelsesarmeen.

- Å få spela på ei god scene med topp ljos og lyd, har utruleg mykje å seia for unge og framoverstormande artistar, seier Bjørkhaug.

På scena sundag kveld er det eit breitt musikalsk program, med Vossagospel, The Ukulele Girls, Dumpster Divas, Vossarebels, Voss Spelemannslag, Signe Lygre Førre, Voss Gutekor, Vosstock, Steinar Rygg, og kanskje endå nokre til.

- Tidlegare har konserten kanskje blitt litt lang, så i år har me med litt færre artistar, slik at konserten varer under to timar, seier Bjørkhaug.

Billett kan ein kjøpa hjå Sparebanken Vest eller i døra før konserten.

GLAD FOR STØTTE. I fjor vart overskotet på litt over 50.000 kroner, og vonleg vert det ikkje mindre i år heller som kan overrekkjast Frelsesarmeen.

- Pengane brukar me til arbeidet vårt lokalt. Me har utdeling av matlappar og klede heile året, til dei som treng det. Og me har ulike velferdstiltak for eldre. Det er mange som treng nokon å snakka med. Dessutan skal me utvida lolala våre, og startar med eit nytt påbygg i mars, seier Hansen.

Ho er audmjuk overfor engasjementet til Sparebanken Vest, artistar og publikum som stiller på dugnadskonsert.

- Det er ingen sjølvsagt ting at ein blir støtta av andre. Det er flott at folk ser verdien av arbeidet me gjer på Voss, sjølv om det meste skjer i det stille.