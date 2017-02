Kor e' alle banda hen?

Sidan 2013 har ikkje «VM i Rock» vorte arrangert, og årets kulturmønstring gjekk av stabelen utan eitt band på scena. Kva har skjedd?

Voss har ei rik band-historie. Mange unge vossingar har funne saman og skapt eit skapande musikkmiljø. Mangt eit band har stått på scenar rundt i ungdomshusa i området, og Vossameisterskapen i Rock gjorde prestisje ut av det.

Men, tidene forandrar seg.

- For fyrste gong var det i år ikkje eitt einaste band påmeldt den lokale «Ungdommens Kulturmønstring» (UKM)!

Orda tilhøyrar Ingrid Langen Fjose, som leiar den lokale UKM-aktiviteten. Ho seier det er ein klar trend:

- Og ikkje berre det, gutane glimrar med sitt fråvær i alle kulturuttrykka, det var nesten berre jenter med!

Ho fortel at tilbakemeldingane frå andre UKM-mønstringar er at det er likt i heile Hordaland.

- Kva trur du gjer det?

- Det har vore ein trend ein stund no, og det vanskeleg berre å peika på éin ting. Er det dataen? Er det manglande opprørslyst? Det må jo vera ei frigjering for unge å få blåst litt ut gjennom å danna band? spør ho.

UROA ELDSJEL. Få veit meir om kva som rører seg i dei yngre sitt musikkmiljø, enn Svein Gunnar Mørkve. I 15 år har han assistert unge band og musikantar som vil ha ein plass å øva og framføra musikken sin.

SaKnar eit miljø: Bandet «In Motion» saknar andre band. Frå v.: Lars Flatekvål, Nikolai Fosse, Tonje Merkesdal og Tora Gram-Knutsen.

- Det har vore ein nedovergåande trend lenge, slår Mørkve fast.

Han har også lenge vore aktiv i styre og stell av UKM, og stadfester det Langen Fjose påpeikar.

- Eg trur det har mykje å seia at aldersgapet i bandmiljøet har blitt for stort. Når dei eldste bandfolka vert 20 og ingen kjem etter, så påverkar det heile miljøet, forklarar han.

- 13-14-åringar treng 15-åringar å sjå opp til.

At Fraktgodsen forsvann, gjorde at ei viktig scene for bandmiljøet også forsvann, meiner Mørkve.

- Per dags dato er det mangel på ein rimeleg arena, eit skikkeleg konsertlokale for unge, seier han.

Men han meiner ikkje ein skal byrja med å finna ei scene, fyrst må ein få opp aktiviteten.

- Eg saknar meir engasjement frå aktørar som musikklinja, folkehøgskulen og kulturskulen. Mykje av det som skjer på folkehøgskulen og musikklinja kunne vore på scena i UKM-samanheng og inspirert dei unge, seier han.

Men for å skapa aktivitet, held han ein knapp på kulturskulen.

- Sjå mot Hardanger og bandmiljøa i mellom anna Ulvik, der er det aktive kulturskular som bidreg til det.

Solide rebellar: Sett bort frå Vossarebels, så er det få andre, unge band som har utmerka seg dei sista åra. (FOTO: arkivfoto)

KULTURSKULEN LOVAR. Rektor på Voss kulturskule, Oddvar Nøstdal, fortel at dei har sett at det heilt klart er ei utfordring med bandmiljøet på Voss, og fortel at bandundervisning er på veg inn i kulturskulen.

- Me jobbar ut frå den kommunale kulturplanen, der særleg korpsundervisning og bandundervisning har vorte lagt vekt på, forklarer Nøstdal.

- Etter to års jobbing med «korps i skule», er me no klare til å ta fatt på banddelen av kulturplanen.

For augneblinken leitar dei etter kompetanse utanfrå til banddelen, og Nøstdal seier dei har vore i dialog med gode krefter på Voss.

- At me skal ha etablerte tilbod i bandundervisning innan året er omme, er eg sikker på, seier Nøstdal.

Han legg til at målet er å ha to-tre lærarstyrde band på plass frå hausten av. Kva som er årsaka til at det har dabba av, har han ein teori om.

- Eg trur noko av det største problemet er at unge er blitt vane til berre å trykkja på ein knapp, så skjer det noko kjekt, seier han.

- Sånn er det ikkje i band, det krev hardt arbeid.

UKM: Slik såg det ut på UKM-mønstringa for nokre vekar sidan. Ingen band var med, noko arrangør Ingrid Langen Fjose trur har ein samanheng med det faktum at også få gutar stilte med noko. (FOTO: arkivfoto)

UNGE ETTERLYSER MILJØ. Hordaland prøvde på fleire plattformer å finna eit ungt band på Voss, og fann til slutt eitt band, In Motion. Bassist Lars Flatekvål målar eit mørkt bilete av tilstanden.

- Me møter ikkje andre unge musikarar eller spelar med mange forskjellige, og eg kjem ikkje på nokon andre unge band på Voss, seier Flatekvål.

In Motion øver i ein kjellar heime hjå ein av medlemene. Flatekvål har ikkje høyrt om korkje «Rockeklubben», eller at dei disponerer bandrommet i kulturhuset, når journalisten nemner det.

- Den gullaldaren for band er over. Det er ikkje bandmusikk unge høyrer på radioen, men datamusikk, meiner Flatekvål.

For Flatekvål er det utenkjeleg å sitja heime åleine og laga musikk.

- Det eg liker med band, er at det skaper eit fellesskap. Me jobbar hardt saman for å finna løysingar når me lagar musikk, forklarer Flatekvål.

Han håpar noko vil skje som vil vatna bandturken rundt han. Han veit om mange unge som spelar instrument, men at det for augneblinken ikkje er ein kultur for band mellom dei unge.

- Voss profilerer seg som ei kulturbygd, men då burde det også vera eit aktivt bandmiljø til stades, saman med moglegheiter for å halda konsertar, slår han fast.

DEI SIST AKTIVE. Mellom dei siste som deltok på «Vossameisterskapen i rock», sist arrangert i 2013, var Marie Stalheim og Gorm Nikolaisen, høvesvis 19 og 20 år gamle.

- Det største problemet er at unge folk ikkje kjem når ting vert arrangert, anten det er konsertar i Gryto eller «VM i rock». Det er ikkje foreldra til ungdomane me vil ha som publikum, seier Marie.

Begge nemner at interessa for livemusikk og bandverksemd, for augneblinken, ikkje verker å vera til stades hjå dei unge. Noko klart svar på kvifor, har heller ikkje dei.

- Det er ein dropp i interessa eg ikkje kan forstå, seier Gorm.

- Eg skuldar på dataspel, det er det eg alltid gjer. Ungdom er umogleg å engasjera i dag.

Marie er einig.

- Og det var alltid frustrerande at konsertar på Voss har 18-års aldersgrense. Kvar skal ungdommar gå og sjå konsertar på Voss, før dei vert 18 år, spør ho.

- Kva vil hjelpa, då?

- Det som må til er at ein får opp ei scene, med eit miljø rundt, så vil unge kunna sjå band spela og forhåpentlegvis tenkja noko langs linjene av «wow, kult, dette vil eg også gjera!», meiner Gorm.

ER ALT HÅP UTE?: Med si lange fartstid i bandmiljøet har Svein Gunnar Mørkve vore med på nedturar før.

- Ein må ikkje gløyma at det har gått i bylgjer før. Før mi tid, på 80-talet, var det eit stort miljø, som dabba av midt på nittitalet.

Frå byrjinga av 90-talet vart heller ikkje «Vossameisterskapen i Rock», som no, arrangert på ein del år. - Men så tok det seg opp att, faktisk i samband med musikkforretninga eg starta. Eg trur me var oppe i 15-16 meir eller mindre aktive band på eit tidspunkt, seier Mørkve.

Då var det, ifylgje Mørkve, eldre som hjelpte til og sytte for at unge fekk koma saman. For å få ei oppblomstring att, må fleire ta eit tak, trur han.

- Det er framleis noko aktivitet. I musikkbingen på Bjørgum til dømes, der det vert spelt litt takka vera folk som Olav Undeland.