Linda Eide med europeisk nyvinning: Språksjov på fjernsynet

Onsdag 11. januar er det premiere på Nord-Europa sitt fyrste og einaste fjernsynssende språksjov, med Linda Eode som snakke-sjov-vertinne.

NRK1 er som vanleg kanalen når tytta frå Gamlevegen på Bjørgum er på farten.

Kongstanken denne gongen er at språk er spennande og interessant nok til at det fortener eit eige fjernssynshow. Og ikkje berre eitt, men ein serie på ni som skal gå på statskanalen kvar veke.

- Dette er noko heilt anna enn eg har gjort før. Då har me gjort opptaka og redigeringsjobben eit heilt år - og så sendt heile serien. No gjer me opptaka kvelden før sending, så dette er frykteleg nervepirrande, seier Linda.

Vestlandsk audmjuk

For verkeleg å syna at dette ikkje skal er noko fjernsynsshow i Las Vegas-tradisjonen, skriv Linda show med -j og enkel -v.

- Me er litt vestlandsk audmjuke og neddempa.

Og me er i dette tilfellet to andre vossingar Linda Eide har lokka med seg: språkprofessor og glitrande formidlar Gunnstein Akselberg og - for høvet - hammondorganist Sjur Hjeltnes. For Hjeltnes er dette oppfyllinga av draumen om å få vera kapellmeister på hammondorgel. For Akselberg er det kanskje oppfyllinga av draumen om å koma på fjernsyn?

- Sjovet er heilt klart inspirert av språkkveldane me har hatt på Litteraturhuset i Bergen og trua på at språkleg opplysning kan vera underhaldande nok, men det vert sjølvsagt noko heilt anna i fjernsynsformatet. Då eg skulle selja det inn til sjefane mine i Oslo, sa eg at dette er eit så krevjande konsept at eg berre var heilt nøydd til å ha med meg folk som snakkar same språket - slik at me kan vera sikre på å unngå alle mistydingar. Då lo dei, og gav opp.

Vangskyrkja

Linda Eide er klar på at Eides språksjov ikkje skal vera noko dialektprogram, men eit språkprogram. - Me snakkar no slik me snakkar, faktisk tre ulike variantar av vossadialekten - interessant nok, men eg trur ikkje programmet skal verta internt og lokalt av den grunn.

Likevel har Linda greidd å lura inn ein liten vossapeikar til.

- Eg spelte inn ein studioscenografi med eit svart-kvittbilete av Vangen, og det fekk me. Dette vert nok utan tvil det fyrste sjovet der Vangskyrkja vert så profilert! seier Linda, og legg til at sikkert kan kjennast ekstra trygt å ha Vangskyrkja og skyline Vangen i ryggen under opptaka.

Alt er språk

Ettersom det vert gjort nye opptak kvar veke, kjem Eides språksjov til å vera ein serie som kan vera svært aktuell og aktuell.

- Me skal ha massevis av flotte gjester, men uansett kven dei er så kjem det til å handla om språk.

Nokre av gjestene er der i kraft av kven dei er, andre i kraft av kva dei kan. Som faktisk å forstå den danske teljemåten eller halda lange einetalar baklengs.

Eide sitt utgangspunkt er at me alle er vandrande språkgeni som til ei kvar tid kan koma opp med nyord eller ta i bruk gamle ord på nye måtar. Me irriterer oss når reglane for godt språk vert brotne, berre for å bryta dei sjølve i neste augneblink. Og kva tyder ord og uttrykk eigentleg? Kva er hulter, og kvifor er det naturleg at bulter kjem etter?

Alt dette, og mykje meir som berre Linda Eide sin fantasi finn det mogleg å spørja om, får me greie på i Eides språksjov.