Liv vann Kanonprisen

I går vann Liv Bernhoft Osa Kanonprisen for beste kvinnelege hovudrolle for filmen Pyromanen. Erik Skjøldbærg fekk også prisen for beste regi.

Kanonprisen er Kosmorama, Trondheim internasjonale filmfestival, sin pris. Festivalen er årleg og prisen vert delt ut under festivalen.

Liv Bernhoft Osa skriv på Facebook at ho er så stolt og glad over å ha fått prisen for beste kvinnelege hovudrolle. Ho vil også takka alle gode kollegaer som stemte henne fram.

Filmen, som kom ut i 2016, er ein drama/spenningsfilm. Her mister ein liten sørlandsbygd uskulden då det viser seg at det er brannsjefen si sønn som er ansvaleg for å ha terrorisert bygda med ein rekkje branner. Osa speler mora til pyromanen. I august vann ho også ein Amandapris for same rolla.

Erik Skjøldberg, som har laga filmen, fekk også Kanonprisen for beste regi.