Lærum reiser til Iran i onkelen sine spor

Då Ole Didrik Lærum si eventyrlege bok om onkelen som bygde jernbane for shahen av Persia vart kjend i diplomatiet, inviterte den norske ambassaden han like godt til Iran.

- Endeleg skal eg få oppleva eit land eg til no berre har lese om!

Professor Ole Didrik Lærum står på farten. I morgon set han seg på flyet til Teheran, dit han kjem natt til laurdag. Ei veke med eventyrlege opplevingar i onkelen sine jernbanespor ventar.

INGENIØRKUNST: Å byggja jernbane frå Persiagulfen til Kaspiahavet er ingen spøk, frå ørken og 50 plussgrader til 2000 meters høgde, snøstormar og fleire titals minusgrader, gjennom hundrevis av tunellar og over like mange bruer. Men Ole Didrik Lærum fekk det til. FOTO FRÅ BOKA

Vekte interesse

I 2015 gav Ole Didrik Lærum ut boka om onkelen, namnebroren og ingeniøren som levde eit liv ein spenningsroman verdig. Før og under andre verdskrigen jobba han for det danske entreprenørselskapet Kampsax, og i rett før krigen bygde han den transiranske jernbanen, frå Persiagulfen i sør til Kaspiahavet i nord, på oppdrag av den persiske shahen. Eit heilt bokstavleg lisvfarleg oppdrag. Sidan var kan den etiopiske keisaren sin personlege rådgjevar og han bygde heile den norske hemmelege militære infrastrukturen i etterkrigsåra. Han underviste også ved det som den gongen heitte Norges Tekniske Høyskole i Trondheim

Boka og den dramatiske historia har vorte kjend i det norske diplomatiet i Iran, tidlegare Persia.

- Den norske ambassaden i Teheran kontakta meg, fordi dei hadde sett boka. Dei ynskte meir informasjon, og dei inviterte meg til Iran, Eg drog til arkiva i København og plukka fram meir informasjon om Kampsax og onkel Ole Didrik. Det er ein aukande kontakt mellom Danmark og Iran, så dette er heilt rett tidspunkt for meg å reisa for å snakka om denne historia, seier Ole Didrik Lærum.

OPNING AV BANEN: Dei danske og norske ingeniørane måtte stilla i kjole og kvitt ved opninga av den trans-Iranske jernbanen. Ole Didrik Lærum til venstre. FOTO FRÅ BOKA

Fylgjer spora

Etter eit møte med norske og iranske styresmakter laurdag, startar det vekelange programmet. Eit program som startar sundag morgon med ein togtur langs onkelen sine skinner, på nordgåande tur til området og byen Qaem Shahr, ikkje langt frå Kaspiahavet. Etter ei omvising i området, ventar bilen frå ambassaden for å ta Lærum attende til Teheran sundag kveld.

Måndag opnar med eit møte med rektoren ved Universitetet i Teheran, Dr. Ali Jaffarian. Seinare på dagen skal Lærum halda foredraget «Construction of the trans-Iranian Railway 1933-38: History of a multinational pioneering project», og deretter får han møta dekanus for The Railway College ved universitetet, Dr. Fazel.

- Eg har kontakta onkel sine etterkomarar som lærarar ved NTNU i Trondheim og fått syndsforlating for at eg som patolog skal snakka om jernbanebygging. Dei tykte berre det var moro!

Tysdag set Lærum seg i eit fly tilhøyrande Mahan Airline og vert frakta til byen Shiraz sørvest i Iran.

Grava til Khomeini

Etter ei god natts kvile, vert Lærum frakta til Persepolis. Der skal han få sjå grava til kong Kyros den store (også kalla den gamle), grunnleggjaren av det achaemenidiske riket, som på sitt største strekte seg heilt frå Bulgaria og Balkan til Indusdalen.

Frå Persepolis går turen til byen Esfahan, midt mellom Shriraz i asørvest og Teheran oppe i nord, og der vert det omvising på ein kristen kyrkjegard.

Iranarane er tydeleg opptekne av gravmonument og gravene til sine herskarar, for siste dagen i Iran er det sett av tid til å sjå på grava til Ayatollah Khomeini. Resten av laurdagen er det eit uoffisielt program som mellom anna innehelg gjesting i bazaren.

Turen heimatt går midt på natta, og ein gong neste sundag er Ole Didrik Lærum etter planen attende på Voss.