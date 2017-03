Maktdemonstrasjon frå Fossegrimen

Fossegrimen sin fyrste konsert i inngangen til jubileumssesongen vart ein maktdemonstrasjon frå eit orkester i stadig vekst og framgang.

«Det var en mørk og stormfull aften ...» er sjølve klisjestarten på ei dårleg fortalt røvarhistorie. Men når Fossegrimen valde å opna sin jubileumskonsert sundag kveld med Grieg sin Stormfull aften på havet, opus 23, frå scenemusikken til Peer Gynt - i Halldor Krogh sitt arrangement - varsla det starten på ei velregissert og -gjennomført historie. Det er noko herleg frigjerande med eit amatørorkester som har sjølvtillit nok til å starta med noko såpass vanskeleg som den vare introen til denne satsen. I staden for å starta med ein smell, for å forsikra seg om at ein i alle fall kom skikkeleg i gang, gjekk Fossegrimen og dirigent Dagfinn Rohde motsett veg. Tøft og vellukka!

TEMPERAMENTSFULLT: Inger-Kristine Riber spelte Tveitt sin klaverkonsert som om ho aldri skulle ha gjort noko anna. Etterpå gav ho publikum ein fantastisk dessert frå den ungarske meisteren Franz Liszt.

Majestetisk

Stormfull aften på havet innvarsla også ein konsert fylt med malerisk musikk, i beste tyding av ordet. Dramatisk og dveljande, suggererande og lokkande. Konserten sitt hovudverk: Geirr Tveitt sin fyrste klaverkonsert, opus 5 i F-dur, var eit godt døme på dette. Assosiasjonane til nasjonalromantisk filmmusikk ligg snublande nær. Men den unge Tveitt gjorde det ikkje lett for seg sjølv. Orkestrering og harmonisering er definitivt for vidarekomne. Rett nok nærma Tveitt seg 40 då han utarbeidde den endelege versjonen som Fossegrimen og solist Inger-Kristine Riber framførte, men den ungdommelege friskheita og vågemotet ligg likevel tett under overflata i denne musikken.

Energisk

Riber hadde gjort eit solid stykke arbeid under innstuderinga til ein klaverkonsert ho aldri hadde spelt før. Energisk og temperamentsfullt, men likevel lett og elegant tok ho orkesteret med seg gjennom den unge Tveitt sitt musikalske landskap. Det gjer godt å sjå ein solist med oversikt og overskot nok til å gje orkesteret smilande samtykke undervegs og som tydeleg var på lag med sine medmusikarar. Det finst diverre solistar som tilsynelatande meir kjempar ein kamp mot, enn saman med, orkesteret.

Etter vel fortent applaus, takka Riber publikum med eit skikkeleg bravurnummer: Franz Liszt sin Un sospiro - Eit sukk - den tredje og siste av hans Trois études de concert, i Dess-dur. Det var neppe Liszt sjølv som sette namnet på denne étyden, men det er også det einaste han ikkje har gjort med denne musikken. Flottare pianoverk skal du leita lenge etter, og igjen turnerte Riber det med stor overtyding.

Russisk

Med unnatak av den fantastisk vakre menuetten frå Suite l'Arlesienne nr. 2 av Georges Bizet, som fungerte som eit nydeleg intermezzo og pusterom, var resten av kvelden russisk. Modest Mussorgskij var mannen bak både Natt på Bloksberg og dei tre satsane frå Bilete frå ei utstilling, framført i høvesvis Nikolaj Rimskij-Korsakov og Maurice Ravel sine arrangement.

Underteikna har alltid hatt ei svakheit for dei store russiske komponistane, og korkje komponist eller orkester skuffa.

Grandios

Å seia at Mussorgskij sin musikk er malerisk er meir enn eit munnhell. Natt på Bloksberg er eit symfonisk dikt, medan Bilete frå ei utstilling heilt konkret er ti tonemåleri laga til dei ti bileta på ei måleriutstilling. Dei tre satsane Det gamle slottet, Huset på fuglebein og Den store porten i Kiev er grandios musikk, utan på noko tidspunkt å verta pompøs og latterleg. Den store porten i Kiev er utan tvil den mest kjende av dei tre satsane og vart eit formidabelt finalenummer, men orkesteret gjorde ein meir enn godkjent innsats heile vegen. Ikkje minst treblåsarane, med Charlotte Misje i spissen som saksofonsolist fekk synt seg fram. Misje har ein nydeleg orkestertone i saksen, reint og flott, utan den nasale og turre klangen som ofte kjenneteiknar jazzsaksofonistane.