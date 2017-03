Margreth Olin kjem til Voss med ny film om barndom

- Margreth Olin har lange ventelister land og strand rundt. Eg er veldig stolt av at me får henne til Voss med filmen «Barndom», seier Nils Dagestad.

Han er primus motor for tilskipinga som finn stad i Voss kulturhus måndag 6. mars, med Voss kyrkjeakademi som arrangør.

Rett til å vera born

Margreth Olin har sist laga filmen om Snåsamannen, og er etterspurd over heile landet. No har ho klar sin heilt nye film Barndom som er for alle som jobbar med og for born. Dette er hennar 14. film, der dei fleste har sosialpolitiske tema.

- Både førskulelærarar, lærarar, helsepersonell og sjølvsagt foreldre og alle med oppdragaransvar vil ha glede av å sjå filmen, meiner Nils Dagestad.

Filmen handlar om born, på borna og leiken sine premiss. Dokumentarfilmen fylgjer borna i Aurora Barnehage gjennom eitt år.

Respekt

Filmen er eit godt utgangspunkt for å snakka om leiken sin funksjon i barnet sitt liv, om vennskap mellom born, om trygg tilknyting og tillit i relasjonar mellom vaksne og born - og barnet sin hemmelege leik som dei vaksne ikkje alltid forstår.

Born i dag vert heile tida avbrotne, sette i gang, vurderte, målte og samanlikna opp mot ein normal. Det finst få arenaer igjen der born ikkje konkurrerer, der det ikkje vert fokusert på prestasjonane deira.

- Eg ynskjer ein samtale der ein har respekt for barnet sitt vesen og barnet si skaparevne. Der ein verdset og nærrr djup forståing for leiken sin funksjon og kor viktig han er i barnelivet, uttalar filmskaparen sjølv.

Samtalar om filmen

Før filmen kjem Margreth Olin til å gje ei kort innleiing. Etter den 89 minutt lange visinga vert det opna opp for samtale og kommentarar, der Olin utfyller og svarar så godt ho kan.

- Filmane hennar plar skapa ein veldig debatt. Olin er ei stille røyst, men tydeleg og sterk. Ho torer å stilla kritiske spørsmål til vedtekne sanningar, og då ser ein gjerne at temaa er verdt å tenkja gjennom, seier Nils Dagestad.

No håpar han berre at det kjem masse folk på framsyninga komande måndag.