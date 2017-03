Maurseth og Opheim med nyskriven folkemusikk

Det er ikkje så ofte ein får høyra nyskrivne balladetekstar til nyskriven folkemusikk. Det har Benedicte Maurseth og Berit Opheim gjort noko med.

- Dette er ein fem år gammal idé som endeleg er vorte noko av. På den tida las eg mykje om korleis musikken heilt attende i den greske antikken vart brukt i rituelle samanhengar. Tanken gjekk vidare til korleis vår eigen folkemusikk hadde rituelle funksjonar i eldre tider, i langt større grad enn i dag. Det næraste me kjem i dag er vel Draumkvedet, som har vorte eit ritual ved at det verre vert framført 13. dag jol. Eg likar eigenteg godt dei avgrensingane som ligg i eit slikt konsept. Det er noko fint med at ikkje all musikk skal vera tilgjengeleg heile tida, seier Benedicte Maurseth.

Tidekverv

Maurseth sin nyskapande idé var å laga eit verk som berre skal framførast på og like rundt dei fire viktigaste datoane for solsnu: vårjamdøgn, sommarsolkverv, haustjamdøgn og vintersolkverv.

- Sola er og har alltid vore heilt avgjerande for alt liv. Eg likar tanken på at ikkje alt er heilt likt heile tida, men at me orienterer oss etter desse skifta i naturen.

Resultatet heiter Tidekverv og har både nye tekstar og ny musikk.

Balladar

Ofte vert idear berre liggjande, men felespelaren og komponisten frå Eidfjord tok tak i ideen og gjekk konkret til verks.

- Til liks med at den rituelle musikken er i ferd med å forsvinna, har noko av det same skjedd med balladane. Om ikkje dei forsvinn, så vert det i alle fall knapt skrivne nye tekstar i balladestil. Det hadde eg lyst til å gjera noko med. Men alle føringane eg la, både på form, innhald, det at tekst og musikk berre skulle framførast visse tider på året, kvar det skulle framførast og meir til, gjorde at ein del forfattarar vegra seg. Men heldigvis sa Bergsveinn Birgisson og Erlend Nødtvedt ja. Saman har dei skrive fire balladar, ein til kvart tidekverv. Kvar ballade har sju vers.

Samarbeid

Heilt frå starten av, høyrde Benedicte føre seg kva musikarar ho ville ha med. Og heldigvs sa både Rolf Lislevand og Håkon Mørch Stene ja. Lislevand er kanskje mest kjend for vossingane som ein einar på ulike luttvariantar, men her spelar han barokkgitar og el-gitar. Mørch Stene spelar vibrafon og perkusjon.

- Når det gjeld musikken, hadde eg lyst til å skriva den saman med nokon. Eg har jobba saman med Berit Opheim fleire gonger før, så det valet var ikkje vanskeleg. Det har vore ein draum av eit samarbeid. Det å skriva musikk saman er ikkje det same som å jobba saman som musikarar, men me har vore så på nett heile tida. Det same gjeld musikarane. Det er reine draumelaget!

Tidekverv skal uroppførast på Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival måndag 20. mars, datoen for vårjamdøgn.