Millionavtale for folkemusikken

Ole Bull Akademiet og Valdresmusea skal forvalta ei fele- og langeleiksatsing verd 15 millionar dei neste fem åra.

I mange år har det eksistert ei ordning der private midlar har sikra innkjøp av dei beste klassiske instrumenta som er å få, for at våre beste utøvarar skal få tilgang til å bruka denne skatten. No skjer det same på folkemusikkfronten, gjennom eit samarbeid mellom Dextra Musica, Ole Bull Akademiet og Valdresmusea as.

Dextra Musica er eit dotterselskap av Sparebankstiftelsen DNB. Sidan 2006 har selskapet kjøpt inn strykeinstrument i mangemillionarklassen for utlån til våre beste musikarar.

Den nye satsinga inneber at 30 hardingfeler og langeleikar skal kjøpast inn og lånast ut dei komande fem åra. Ordninga skal administrerast av OBA og Valdresmusea.

- Ole Bull Akademiet skal administrera innkjøpet av eldre instrument, medan Valdresmusea skal ha same ansvaret når det gjeld tinging og bygging av nye instrument, seier akademirektor Jo Asgeir Lie.

Dextra vil stå som eigar av den eineståande instrument- samlinga.

Beste av det beste

Felemakarmiljøet er og har vore lite her i landet. Det same gjeld for langeleik. Snakkar ein om dei verkeleg gode felemakarane, kan ein telja dei på vel ei hand. Men det finst òg ei rekkje gamle instrument laga av store meistrar som Helland, Røstad og Åsen. Dette er særdeles attraktive instrument, men er dels kjøpte opp av samlarar og dermed ikkje tilgjengelege for bruk - eller så dyre at særleg yngre spelemenn og -kvinner ikkje ein gong kan tenkja på å skaffa seg eit slikt instrument. Det er dette avtalen mellom Dextra, OBA og Valdresmusea no skal snu på. 12 av dei totalt 30 instrumenta som vert omfatta av innkjøpsordninga skal vera historiske instrument, medan 18 nye skal produserast og kjøpast av ordninga.

Flott ordning

Måndag føremiddag er Knut Hamre og felebyggjarane Sigvald Rørlien og Wiebke Lüders samla i spelstova hjå Leif Rygg for å prøva ut den rykande ferske fela til Wiebke - Ole Bull Akademiet sin tyske og ferske felemakar. Mellom godorda for eit framifrå nytt instrument, kommenterer storkultane også den nyinngåtte avtalen.

- Det er klart dette er ei svært god ordning, ikkje minst for unge folkemusikarar, seier Leif. Knut nikkar samd. Begge ser dei føre seg at ein no kan få hand om eit fantastisk utval av dei aller beste felene som finst - gamle så vel som nye. Dette meiner dei vil gje musikarane som får låna instrumenta ein ekstra inspirasjon til å heva seg. Nålauga for å få låna instrumenta som vert omfatta av nyordninga er nokså trongt. Her skal det både prøvespelast, det skal sjåast på deltaking og prestasjonar på landskappleikar og andre kappleikar, og musikarane treng gjerne ei tilråding frå ein av dei store meistrane for å få låna fela.

Prestisje

For instrumentmakarmiljøet i Noreg inneber avtalen ein ikkje reint liten vekst i prestisje.

- For dei som får i oppdrag å byggja ei fele eller ein langeleik vil dette vera fantastisk god reklame, for her er det grundige vurderingar og mangslungne prosedyrar som skal leggjast til grunn før valet vert gjort, seier Sigvald Rørlien.

Også for Ole Bull Akademiet og Valdresmusea har ordninga mykje å seia. Frå no av vert det desse to institusjonane som skal vareta instrumentmakararven innan folkemusikken her i landet. Det gjev instrumentmakarverkstadene eit ry som ingen andre, og det vil gje dei ekstra ordremengd i form av at når alle dei 30 instrumenta er bygde og innkjøpte, skal dei alle saman inn til årleg vedlikehald og eventuelle reparasjonar. Det er heller ikkje utenkjeleg at eitt eller fleire av dei nye instrumenta vert bygde av instrumentmakarar som er tilsette på dei to verkstadene.

- Det gjer at me får utvikla det kvalitetsnivået me alt har, meiner felemakar Rørlien.

Kanskje set den nye avtalen også fart i den planlagde bygginga av ny og større felemakarverkstad på Strengjarhaugen.