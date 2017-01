Neil Young på norsk til vossingane

Taus. Indre Ålvik. Ungdom. Heimlaus. Det kan høyrast ut som lausrivne ord frå ein levekårsrapport frå Hardangerfjorden, men er det slett ikkje.

Neste laurdagskveld kan du få eit gjenhøyr med alle godbitane frå Neil Young sitt fjerde soloalbum, Harvest, som kom ut 14. februar 1972. Staden er Tre Brør, og bandet heiter ReHarvest. Gjengen som stort sett er busett i Ulvik har gjort furore i frukt- og siderbygda, no sist med utselt Elvatun under Ulvik poesifestival i september.

Og det var Olav H. Hauge-senteret som skal ha sin rikelege del av æra for at bandgründerane tok steget frå prat til handling.

- Fyrste konserten vår var i mai 2015. Tor Schei Hellesnes og eg hadde snakka om at det hadde vore kjekt å spela Neil Young sin musikk, og så vart me utfordra av Olav H. Hauge-senteret til å spela på Sidersleppet. Så då laut me gjera alvor av det, me fekk ein grunn til å øva, seier Terje Hjartnes, bassist i ReHarvest.

Må skaffa barnevakter

Alvor var i denne samanhengen det same som å få på plass resten av musikarane som skulle til.

- Me visste at Alis Lund-Johansen song i bandet Lovebugs og er ein dugande vokalist.

Magnus «Topho» Nordtveit, trommis og perkusjonist som bur i Bergen, men er fødd i Ulvik, hadde gitarist og songar Tor og Terje spelt med før. Rolf Tore Djønne er ein dugande gitarist og banjospelar som har kjøpt seg pedal steel-gitar for dette prosjektet. Han er dessutan gift med Alis.

- Og så trong me piano og meir koring, så då spurde me sambuaren min, Hanne Li. Det funka fint! seier Terje.

Det største problemet ReHarvest har når dei får ein spelejobb er dermed å skaffa nok barnevakter.

Etterspurnaden etter billettar til den fyrste konserten tok slik av at Hauge-senteret laut laga ein ekstra-konsert same kvelden. Det er klart slikt gjev meirsmak for eit debuterande band!

Sidan har dei spelt litt rundt omkring, som på Litteraturhuset i Bergen, på Chagall i same by og på festivalen Låveleik på Unneland i Arna.

Men no er det altså Voss og Tre Brør som gjeld. Truleg kjem det ei røys med ulvikjer, så vossingane må berre hiva seg i billettkjøpet om dei ikkje vil verta utestengde frå denne musikalske feelgood-opplevinga.

Til norsk

Ein ting er å planka alle låtane på Neil Young sin legendariske Harvest-lp, men Schei Hellesnes og Hjartnes forstod at sjansen for å verta lagt merke til var større viss dei gjorde ein vri. Vrien var å gjendikta Young sine tekstar til norsk, «til vår tid, vårt språk og vårt landskap» som dei sjølve seier. Dermed har Young sitt opningsspor Out on the Weekend vorte til Heimføing, Harvest er Tid å hausta, A Man Needs a Maid er kort og godt vorten til Taus, og sjølvaste Heart of Gold heiter Kjærleg sinn i ReHarvest-versjonen. Det er Tor Schei Hellesnes, Terje Hjartnes og Hanne Li som står for gjendiktingane.

Det som starta med lp-en Harvest har etter kvart vakse på seg litt, så Reharvest har no eit knippe andre Young-låtar òg på repertoaret. Til dømes Heimlaus (Helpless) og Jamdøger (Harvest Moon).

Og lurer du på kva Harvest-låt som har vorte heitande Indre Ålvik? Jau, det er sjølvsagt Alabama!