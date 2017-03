No er det slutt for Balkanfest

Evanger og Voss er ein attraksjon fattigare: Balkanfest er historie.

- Det låg vel litt i korta og kom ikkje overraskande på nokon, seier Balkanfest-leiar Jørn Styve om årsmøtet sitt vedtak måndag kveld. Eit vedtak som sette sluttstrek for eit lite musikalsk eventyr med sju festivalar i tidsrommet 2008 til 2015.

Hardt arbeid

I fylgje Styve hadde både han og dei andre eldsjelene på Evanger innsett at det ikkje var grunnlag for å driva Balkanfest vidare. Arbeidet med å leggja til rette for ein slik festival er formidabelt, og det trekkjer store og tunge vekslar på medarbeidarstaben.

- Det var vel ikkje det at det ikkje kom nok folk på festivalen som gjorde utslaget. Det var heller det at påkjenninga på medarbeidarane vart for stor. Det er stort sett dei same som har vore med kvart år, og du er nøydd å ha ein enorm guts i heile organisasjonen skal du få det til. Den er nok ikkje lenger til stades.

Gode meldingar

Både musikarar og publikum har fått opplevingar for livet på Balkanfest. Heilt sidan starten, har dei driftige arrangørane i den vesle bygda sett kvaliteten i høgsetet. Tilbakemeldingane har vore mange og gode, både frå gjester og musikarar.

- Ja, det er mange som har reagert med uttrykk som «Er det mogleg?» og «Går det verkeleg an å oppleva noko slikt i ei lita bygd på Vestlandet?», seier Styve.

Men diverre, no er det slutt, og både vassvørene og alle andre vossingar er ein attraksjon fattigare.

- Ja, slik er det. Men det kan vel henda at når noko forsvinn, så dukkar noko anna opp? seier Jørn Styve - med eit snev av optimisme i røysta.