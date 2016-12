No har dei overteke Dagestadmuseet

Dagestadmuseet vart i går formelt overteke av Hardanger og Voss Museum.

Overtakinga av Dagestadmuseet har vore eit tema sidan 2013, og i 2014 kom den formelle prosessen i gang. Onsdag vart museet endeleg formelt overteke etter godkjenning av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

- Eg sit med ei fantastisk kjensle. Overtakinga er ei flott jolegåve. Endeleg ser me at museet vert sikra for framtida, sa Brita Dagestad Bjørke då den formelle signeringa fann stad.

Ho var letta og optimistisk med tanke på framtida.

- Det er kjekt at Hardanger og Voss Museum vil vidareføra museet og kunnskapen. Det viktigaste er at det overlever, sa ho.

LANG PROSESS: Etter ein fleire år lang prosess er no Stiftinga Dagestadmuseet endeleg overteke av Hardanger og Voss Museum. Brita Dagestad Bjørke (til v.) og Eirik Helleve er glade for det. ARKIVFOTO: Ingerid Jordal

- Veldig glade

Saman med tre representantar frå Hardanger og Voss Museum (HVM), styrar Eirik Helleve, styreleiar Bjørn Christensen og direktør Randi Bårtvedt, var ho til stades på Dagestadmuseet onsdag. HVM overtek to bygg frå Stiftinga Dagestadmuseet.

- Me er veldig glade. Det er ei stor gåve som familien no gjev oss, seier styreleiar Christensen.

Han takka mellom andre Hordaland fylkeskommune og Voss kommune, i tillegg til Brita Dagestad Bjørke og familien.

Vil ha meir ope

For framtida har dei fleire idear om korleis dei vil ta i bruk bygningane, og eit klart mål er å få opp besøkstala i tillegg til å prøva og nå dei unge.

- Det vert spennande. Me vil mellom anna jobba med parkeringsproblematikken her, for å kunne ha meir ope. Me ynskjer å ha til dømes seminar og andre tilstellingar, fortel styreleiaren.

Viktig mann

Museumsstyrar Helleve meiner Dagestad har vore viktig på fleire måtar ut over sitt eige kunsthandverk.

- Han var styrar på to kunsthandverkskular, spelemann, museumsmann og elles veldig samfunnsengasjert. Det er kjekt for oss å vera i mål med dette, seier han.

Entusiastiske

Brita Dagestad Bjørke fortel at det har vore ei byrde for familien korleis dei skal driva museet.

- Men sjølv om det tidvis har vore ei byrde så har de drive det på ein glimrande måte. Ut frå det har me eit ansvar for å vidareføra det skikkeleg, seier Helleve.

Direktør Bårtvedt ser på vegen vidare med stor entusiasme.

- Dette er ein høgtideleg dag. Eg vil gå inn med stor entusiasme for å jobba vidare med dette, og ynskjer eit godt samarbeid med familien, seier ho, og legg til:

- Kunnskapen som familien sit med er viktig. Draumen er å få dette til å leva i vår tid!