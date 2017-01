No kjem Leif Rygg med ny plate

I ein alder av 76 gjev spele-mannen Leif Rygg ut soloplate, med eit utval av spelet hans opp gjennom åra.

Komande laurdag samlar Leif Rygg felespelarar til spelemannstreff på Tre Brør, i samband med at han slepper den nye plata «Vossaspel».

- Eg har invitert fleire med meg, og håpar det kan verta ei fin stund, og konsert med mellom andre son min Steinar og soneson min Eivind. Ingeleiv Kjerland Kvammen og Knut Hamre, og elevar frå Kulturskulen/spelemannslaget vert gjestespelemenn. Det vert eit uformelt spelemannstreff, og plateslepp, fortel Rygg.

LANGT LIV MED FELA: Plata «Vossaspel» er eit utdrag av spelet til Leif Rygg, spelemannen frå Voss. Plata inneheld 21 slåttar frå Voss, Hardanger, Telemark og Valdres. Plata kjem ut på musikkselskapet ta:lik.

Tenkte litt, og takka ja

Meisterspelaren frå Voss, som har vunne Landskappleiken fem gonger, vore lærar for ei rekkje nye felespelarar, fylkesmusikar og produsent, er no 76 år gammal. Då er det ikkje så reint lite imponerande at han takka ja på førespurnaden frå plateselskapet ta:lik, då dei ville spela inn ei plate med han.

- Nei, det er no litt att fram til Ola Mosafinn, som gav ut plate då han var 82, men eg grubla litt over saka, og fann ut at eg fekk prøva.

- Kva tykkjer du om resultatet?

- Tja, det er vel opp til andre å vurdera. Men eg er vel nokolunde nøgd. Det gjekk kanskje litt fort, men det kan vera greitt at også spelemenn som har halde det gåande i lang tid også deltek i innspelingar. I dag er det mange flotte unge utøvarar som pregar mykje av innspelingane. Det er gjerne ikkje så dumt at noko av produksjonen også vert prega av, ja, ein får vel seia eldre utøvarar også då, seier Rygg.

Alder gjev, og tek

- Korleis trur du alder er med og formar spelet?

- Det er ikkje så godt å seia noko bestemt om nett det, men alderen tek noko frå deg, og han gjev noko til deg. Det er klart at ein ikkje er like rask som før, eller kan rekna med at ein kan spela på same viset som då ein var yngre. Men samstundes har ein fått noko anna å tilføra, noko som berre kjem med tida, ei slags erfaring eller ein måte å forstå, og formidla musikken på, som sjølvsagt pregar spelet.

Tradisjonelle slåttar

- Du har kalla plata «Vossaspel». Korleis har du plukka ut slåttane, som det er 21 av på plata?

- Fleire av dei har vore med meg heile livet, heilt sidan eg gjekk i lære hjå Arne Bjørndal i Bergen på 50-talet, og nokre er nye. Det er tradisjonelle slåttar frå Voss, Hardanger, Telemark og Valdres, og nokre av dei har eg komponert/utforma sjølv. «Hymne til fjellet», av Arne Bjørndal, som er ein spesiell lydarslått, fekk eg av spelemannen Torleiv Bolstad frå Valdres ved eit høve. Denne slåtten er nok ikkje spela inn før, eg veit ikkje om andre spelar han, eingong, fortel Leif.

Når han vel å kalla plata for «Vossaspel», så fortel han at det er på grunn av at dette er hans måte å tolka slåttane på, ein «Vossamåte», om ein vil, som er prega av hans bakgrunn, hans inspirasjonskjelder og korleis han har blitt påverka av andre spelemenn gjennom eit langt liv med fela.

Kulturarven

- Det fylgjer nesten alltid ei historie med ein slått. Er det slik på plata di også?

- Ja. Eg har ikkje skrive så mykje om kvar av dei, men litt. Dette meiner eg er eit viktig poeng med tradisjonsmusikk, ja alt handverk og kunstarbeid som er tradert eigentleg. Det handlar om meir enn berre sjølve melodien. Det handlar om relasjonar mellom menneske, om historie, kulturarv og det handlar om ulike tradisjonar. Slåttane har sine eigne liv, og sine eigne utspring. Dei står på sterke tradisjonar som er viktige for korleis musikken vert utøvd og vidareført i dag. Tenkt deg korleis det hadde vore no, om me ikkje hadde hatt spelemenn som Arne Bjørndal, Ola Mosafinn,Sjur Helgeland, Sigbjørn Osa, Anders Kjerland, Lars Skjervheim og mange andre som har gått føre oss? Og mange føre dei att. Det er ein solid bakgrunn, ein arv her som handlar om meir enn sjølve spelet, og vidareføringa av slåttespelet handlar om å ta vare på heile denne arven på ein levande måte, seier Rygg.

Driv på vidare

Og med Vossaspel har det kome nok eit bidrag til vidareføringa frå Leif Rygg, som har fleire plater på merittlista, både som soloartist og saman med andre, og nye prosjekt er på gang. CD med tittel «Frå scenekanten» er NRK opptak gjennom 60 år frå kappleikar og konsertar.

Rygg har vore produsent for 16 utgjevingar gjennom sitt eige forlag, Spelarhaugen Folkemusikk, mellom desse finn me Knut Hamre og Håkon Høgamo, og han har delvis levd av fela sidan 1985, då han gjekk ned i 50 prosent stilling som oppmålingsingeniør, for å satsa meir på musikken.

- Men eg har levd med henne heile livet, legg spelemannen til.