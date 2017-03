Odd Nordstoga kjem attende til Voss

- Nei, eg driv no og spelar litt eigne tolkingar av han Odd Nordstoga.

Jau, eg har vel tenkt å koma ..., svarar Odd Nordstoga på spørsmålet om han er klar for konsert i Voss kulturhus onsdag kveld. Karen høyrest like neddempa og roleg ut som det han lovar opninga på konserten er.

- Denne gongen er eg aldeles åleine på scena, men eg har dess flottare scenografi og spelar litt fleire instrument sjølv. Eg har rett og slett med meg litt fleire «greiur» denne gongen.

Akustisk tapping

For halvtanna år sidan gav Nordstoga ut albumet Dette landet, med låtar som Kunsten å gå, Diesel og bensin og tittelsporet. I fjor brukte han tid på å gjera akustiske innspelingar av nokre låtar frå sitt rikhaldige arkiv, heilt åleine heime hjå seg sjølv. Dette tykte både katten hans og plateselskapet vart så fint at dei ville gje det ut på plate - særleg plateselskapet. Det albumet heiter Aleine heime.

- Eg har med meg ein splitter ny låt, og elles skal eg for fyrste gong i historia spela med backing track. Nja, skikkeleg backing track er det vel forresten ikkje, det er ein god gammaldags kassett!

Nye låtar er vel og bra, men heiter du Odd Nordstoga har publikum spelelista klar i hovudet på førehand.

God blanding

Nokre låtar kjem du berre ikkje utanom. Det er sjølvsagt slike som Heim te mor, Ein farfar i live, Frøken Frantsen og songen om grisen som står og hyler. Den grisen har fått eit liv monaleg lengre enn grisar flest, og det er både Odd og tekstforfattar Ragnar Hovland godt nøgde med.

- Konserten er vel eit tverrsnitt av det eg har gjort, med unnatak av det som kom før Luring-albumet. Fuggel i karmen var den fyrste eg fekk spelt på radio, i 1997, og då fekk eg til og med spela på Vossa Jazz etterpå. Men Fuggel i karmen spelar eg ikkje, det kunne eg kanskje ha gjort, men ...

Det er farleg å setja vossingane på gode idear.

Melankolsk opning

Når Odd Nordstoga no unner seg den luksusen det er å turnera heilt åleine, grip han òg sjansen til å opna konserten på ein roleg og litt melankolsk måte.

- Eg har mange rolege låtar, og når eg no er åleine og innomhus kan eg spela slike som folk likar, men som kanskje ikkje høver like godt på store arenaer utandørs midt på sommaren. Men eg er veldig for happy ending, så det garanterer eg: Det vert alltid happy ending på mine konsertar!

Vert rørt

Det som verkeleg rører Odd Nordstoga er når folk kjem og spør etter låtar som absolutt ikkje er kjende.

- Nei, det er utruleg flott! Det syner liksom at det finst nokon som har fylgt meg heile vegen og som kjenner desse songane òg.

Ved sida av happy ending, har Odd også eit anna prinsipp: Han byter alltid ut ein del av songane frå turné til turné, slik at dei som var på konsert med han i fjor kan vera sikre på å få ein ny konsert i år. Derfor har han også med ein del songar som det er lenge sidan han har spelt, men som han sjølv set pris på.

Pussa støv

Men nokre av dei aller eldste låtane er altså ikkje med.

- Nei, det er noko med at både melodi og tekst synest noko uferdige når eg ser på dei no, utan at det hindra det ungdommelege overmotet den gongen. Men nokre av dei kunne eg kanskje hatt med. Eg må tenkja på det ... Jau, eg må vel kanskje stad og pussa støvet av Fuggel i karmen, no då?