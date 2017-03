Opheim og Opheim på Førdefestivalen

FESTIVAL: Syskena Berit og Kåre Opheim er med i kvar sine prosjekt på Førdefestivalen.

Klangen av Norden er den raude tråden i Førdefestivalen sitt program denne sommaren. Men festivaldirektør Hilde Bjørkum meiner temaet også er «Lyden av verden». For her vert det forboden musikk frå Kapp Verde, samba frå Brasil, ørkenblues frå Mali, tango frå Buenos Aires, samisk joik, bulgarske kvinnestemmer og mykje, mykje meir. Framført både på fjelltoppar, elvebreidder og i konsertsalar.

To gonger Berit

Frå våre kantar er songaren Berit Opheim og perkusjonisten Kåre Opheim sterkt til stades i programmet. Berit både som ei av tre kvinnelege songsolistar i Nordic Sound Folk Orchestra, og som halvparten av duoen Gabriel Fliflet/Berit Opheim.

Nordic Sound Follk Orchestra er den største produksjonen Førdefestivalen nokon sinne har hatt: 40 nordiske folkemusikarar, solistar og komponistar frå fire nordiske land, under leiing av den eineståande Karl Johan Ankarblom. Til å framføra den nyskrivne musikken er dei tre nordiske vokaldronningane Lena Willmark (Sverige), Ulla Pirttijärvi-Länsman (finsk sameland) og Berit Opheim frå Voss og Noreg.

Kåre og Sigrid

Sigrid Moldestad har Kåre Opheim som ein av sine absolutte favorittmusikarar og kallar perkusjonisten ofte for «magikaren frå Voss». Til årets Førdefestival tek Sigrid fram att lagnaden til dei mange spelkvinnene i Nordfjord og på Sunnmøre som levde for 150 år sidan, ti år etter suksessframsyninga Taus. Samuline Seljeseth er ei av Sigrid sine spelkvinne-heltinner, og oppfylgjaren til Taus har fått namnet Samuline - frå fela syng din song. Moldestad meiner tematikken diverre er meir aktuell enn nokon sinne. - Det at nokon prøver å styra kva og korleis me skal vera og kva me skal gjera, basert på sine religiøse og ideologiske overtydingar, er viktig å minna oss om, seier Sigrid.