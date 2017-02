Overgjekk alle forventningar

Sjeldan har så mange ledd så mykje på ei framsyning på så høgt musikalsk nivå.

Det er noko aldeles herleg frigjerande med musikarar som er så dyktige at dei kan tillata seg å herja uvørent med musikken, utan at kvaliteten dalar det aller minste. Gisle Børge Styve og Heine Totland har denne sjeldne og magiske eigenskapen. Du kan vera heilt trygg på at det ligg timar med øving og pirk bak, men på scena er dei så suverene at dei berre dryssar vellyd, harmoniar og rytmiske krumspring ut med den største sjølvfylgje. Det er kunst, det!

Hardt for helsa

Ein av dei som lo mest var forresten Heine Totland. Av Gisle Børge Styve sine uventa kommentarar, absurde dansekunstar, nervepirrande opptakt til fele-soloen Seterjentens søndag - som ifylgje den same Styve nok var «litt ut på måndag» i hans versjon, og mykje anna. Det syner betre enn det meste at sjølv etter to hundre repetisjonar er dette ei framsyning som atter er ung og ny.

- Eg nektar å le på kommando, så Gisle Børge har gjort det til ei oppgåve å få meg til å le. Og det gjer han lett! seier Heine i garderoben rett etter teppefall.

- Lett og lett, det skal gjerast! repliserer den sindige førdianaren.

Ut frå reaksjonane i sal og på golv har me ikkje stort større komisk talent her til lands.

- Finst det eit verneombod i salen? spurde Heine etter ei latterkule av det meir djuptpløyande slaget.

Maraton

I tett opp under to timar heldt duoen det gåande, i ein køyr, og med musikk som spende over det meste - frå Prøysen til Abba, frå Michael Jackson-potpurri til Gabrielle, frå Bohemian Rhapsody til altså Seterjentens søndag, frå Kenneth Sivertsen til tyrkisk pop. Bømlingen Kenneth var forresten ikkje berre sambygding med Heine Totland, men også ein slektning.

- På begge sider. Typisk Bømlo! Driv de ikkje med slikt her på Voss? undra Heine, før han avslutta slektsgranskinga med: - Ja, ja, noko skal ein gjera på.

Sjølvsagt kom også He ain't heavy, he's my brother - songen Heine song då han og Gisle møttest for aller fyrste gong i Beat for Beat i 1999. Liveversjonen i Voss kulturhus stod ikkje noko tilbake for studioversjonen frå Marienlyst.

- Det var heilt tilfeldig at eg hamna på pianokrakken til Gisle Børge. Som alle veit er ingen ting planlagt i Beat for Beat for Beat, sa Heine. Gisle Børge tok opplysninga med fatning og ein geysir av vatn ut over skjortebryst og kulturhusgolv.

Framsyninga er bygd opp med faste «knaggar» som duoen veit dei skal innom. Men det som skjer i mellom kan endra seg frå kveld til kveld - og gjer det.

Fantastisk moro

Scenekunstnarane er strålande nøgde i minutta etter framsyninga.

- For eit varmt og fint publikum! seier Heine. Han har mange gode vener på Voss, men har aldri opptredd her før.

- Eg er så glad for at me har halde på i to timar, på Voss, utan å nemna Arne Hjeltnes! kjem det frå bømlingen - som tykkjer hans gode ven Arne skal ha såpass.

ingen show er like og seansen i kulturhuset var nok lengre enn dei fleste.

- Managementet har truga med å ta livet av oss viss me går over halvannan time!

Det ser ikkje ut til at trugsmålet går inn på solide vestlendingar som har vore ute både to og tre vinternetter før.

Resten av 2017 vert det mykje turnering med Musikk e' komme for å bli, Men i 2018 skal duoen ha klart eit nytt show. Ideane myldrar og noko skal prøvast ut i det noverande programmet resten av året.

Og begge er det klare over at fallhøgda er stor. Utan at det ser ut til å plaga nattesøvnen av dei.