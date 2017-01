Ralph Myerz lagar fest

Ralph Myerz held utekonsert etter finalen i Big Air i verdscupen. Det skjer i Myrkdalen 25. mars.

- Dette vert knall. Det er mange som har fått eit skikkeleg godt forhold til Ralph Myerz etter fleire konsertar under Ekstremsportveko, seier marknadsdirektør i Myrkdalen, Kaia Finne.

25. mars er det verdscupfinale i Big Air i Myrkdalen. Her skal arrangørane Voss Freestyleklubb laga eit spektakulært hopp like ved Myrkdalen Hotel. Og like ved hoppet skal det byggjast ei scene. Like etter at Klaus Finne og konkurrentane er ferdig med finalen, og premieseremonien er unna gjort, vert det konsert med Ralph Myerz.

Bergensbandet Ralph Myerz and the Jack Herren Band vart danna i 1997, og debut «Nikita» kom to år seinare. Ti år framover var bandet kjem som eit spesielt godt liveband, før bandet vart oppløyst. I 2014 var det klart for comeback.

Bjørnar Ekse Brandseth

- Me skal ha underhaldning i alle pausar, seier Finne. Og det er Bjørnar Ekse Brandseth som skal halda liv i publikum når utøvarane ikkje er i aksjon. Han skal spela både under den individuelle finalen fredag og på lagkøyringa laurdag.

Konserten er, som resten av arrangementet, gratis for publikum. Og for dei som ynskjer å reisa frå Vangen til Myrkdalen for å oppleva verdas beste Big Air-utøvarar og konserten, går det gratis buss frå Fengselstomta.

Skileik og TV

Heile helga vert det ekstra stor aktivitet også i skileikområdet for dei yngste.

- Det skal verta festdagar i bakken for heile familien, seier Finne.

NRK TV sender direkte frå finalen i Myrkdalen.