Ridande vossabrudlaup vert litt lågare

Så er det avgjort. Monumentet Ridande vossa-brudlaup har fått ein ny heim, og det skal sjå ut som i dag - nesten.

Medlemene av Utval for miljø og kultur trekte eit letta sukk då utvalsleiar Vidar Skeie kunne slå fast at saka om flytting av Ridande vossabrudlaup har fått si endelege løysing. Aller mest letta var likevel sekretær for utvalsmøtet torsdag, kommunalsjef for tekniske tenester Torbjørg Austrud.

Siste vekene og månadene har ho hatt Vegvesenet på nakken ned spørsmål om ikkje vossingane snart hadde kome til ei avgjerd. Vegvesenet har vore klare til å lysa ut entreprisen på Voss knutepunkt - bygginga av den nye skysstasjonen - ei stund. Men ettersom flyttinga av Ridande vossabrudlaup skal gjennomførast og kostast av knutepunktet, måtte det avgjerast kvar monumentet skulle etter flyttinga frå botn av Stasjonsbrekka, og korleis det skulle setjast opp att.

Reaksjonar

Plasseringa av Ridande vossabrudlaup vart avgjort i MKU-møtet 24. november. Då vedtok utvalet at «Monumentet vert flytta til Bergsliparken med plassering langs parken». Men der slutta semja. Vedtaket inneheld nemleg også ein setning om at monumentet skulle ha ei «ny og mindre omramming» i sin nye heim.

Dette fekk representantar frå det lokale kulturlivet til å spretta på beina og reisa bust. Leif Rygg, Laila Rynning Veum og Halvard Djuve stilte i MKU-møtet 5. januar og målbar sitt syn om at den noverande innramminga høyrde med til verket og såleis ikkje måtte fjernast. Dermed vart MKU samde med seg sjølv om å ta opp att saka enno ein gong, og det skjedde på møtet torsdag denne veka.

Kort debatt

Med kjend argumentasjon, vart det ingen lang debatt i møtet. Det springande punktet var at den originale steinsetjinga, med dei to trappetrinna i framkant, vil gjera monumentet både omfangsrikt og ikkje minst høgt i si nye plassering. Den som kom opp med Columbi-egget var KrF-representant Arne Mossefinn. Og etter ein kort diskusjon, der dei fleste gav uttrykk for støtte til kulturfolket sitt syn om at ein ikkje skal «dekomponera» eit kunstverk, landa utvalet - mot Ap-representanten Thomas Trettenes si røyst på Mossefinn sitt framlegg til vedtak:

1. Plassering av monumentet vert som vedteke i sak 42/16.

2. Monumentet vert sett opp med den innramming det har no, men med eitt trappetrinn. Området rundt vert tilrettelagt med hellelegging og beplanting. Baksida skal løysast utan jordfylling.

3. Kostnadene med flytting er knutepunktet sitt ansvar.

Punkta 1 og 3 er identitske med administrasjonen sitt framlegg. Trettenes stod fast på MKU-vedtaket frå november 2016, der det stod at monumentet skulle få ny og mindre omramming.

Infotavle

MKU-representantane gav klart uttrykk for at dei ynskjer å koma attende til detaljane for korleis baksida av monumentet skal sjå ut. Ved å ta inn i vedtaket at det skal «løysast utan jordfylling», sikra ein seg mot ei slik utforming. Meir konkret trong ikkje MKU vera, ettersom kostnadene med utforminga av baksida ikkje skal tilleggjast knutepunktet, men løysast av Voss kommune.

Det vart likevel teke til orde for at det bør setjast opp ei plate med informasjon om monumentet, og at ei slik plate gjerne kan plasserast på baksida. Likeeins bør den noverande informasjonen om den såkalla Bergsliløypa fylgja med når monumentet vert flytta. Dette vil administrasjonen få eigne skriftlege innspel om i nær framtid.