Simon vann nordisk fotopris

Eit utval av seks naturfoto har gjort Simon Johnsen til Årets unge nordiske naturfotograf. Prisen inspirerer til å gje full gass vidare.

16-åringen frå Kaland på Oksenhalvøya har alltid vore interessert i fuglar. Dei siste tre åra har interessa for fuglefoto vorte dyrka seriøst - når det har vore tid og sesong for å studera fuglar. Fotointeressa førte laurdag til at han vart kåra til årets unge nordiske naturfotograf, med prisutdeling i konserthuset i Oslo.

- Eg hadde fått telefon frå juryen om at eg ville få ein pris, så det var berre å koma seg dit.

Også førre året sende han inn foto til konkurransen, som er den største i sitt slag i Norden. Då gjekk det ikkje i mål, men no enda det med topplassen.

- Det var temmeleg stort, det å verta ropt opp på scena, og sjå alle bileta sine på storskjerm på veggen, seier Simon Johnsen.

MEIR OPTIKK. Han fekk ikkje berre diplom, men også eit kamera verd 15.000 kroner, og boka med foto frå konkurransen. Kameraet kjem ikkje til å verta teke i bruk, for Simon har kamera som han er godt nøgd med. I staden planlegg han å selja premien, og kjøpa optikk for det, avslører han.

Som 16-åring er Simon Johnsen avhengig av andre når han vil av garde på lengre fototurar. Men han finn like gjerne dei spennande motiva i nærområdet.

STAS: Ei stor oppleving å verta tildelt 1. prisen, synest Simon Johnsen, her frå prisutdelinga i Oslo. Foto Tom Schandy/Natur & Foto

- Fossekall-bileta er tekne i ein bekk hjå naboen. Biletet som eg hadde med på konkurransen er eit fluktbilete, der fossekallen kjem ut frå reiret og gjennom fossen, i veldig høg fart. Det gjer det veldig vanskeleg å fokusera, så eg fekk det ikkje til før på forsøk nummer 5000!

Fotointeressa er ein lidenskap han dyrkar så snart han har tid, og når det er sesong for å sjå fuglar, spesielt.

- Eg jobbar med å få til foto som er originale og uvanlege. Det er difor eg har kome så langt, at eg har skilt meg ut, meiner han.

SATSAR VIDARE. I fjor stilte han ut eigne foto fyrst i Kulturhuset på Voss, så i Kulturbanken i Granvin. For tida har han utstilt foto på Grimo, saman med foto frå ein ven. Om det går slik han ynskjer, vert det ei ny salsutstilling i Kulturbanken i Granvin til våren. For ein ung fotoentusiast hjelper det på økonomien å selja foto. I tillegg sparer han alt han får, for å finansiera den store interessa. Det er foto for alle pengane, vedgår han.

- Prisen eg fekk har gjeve stor inspirasjon til å gje full gass vidare. Det er mykje spennande som skjer no til våren, meiner han.

I FLUKT: Frå ein tur til Runde har Simon Johnsen lukkast i å «fanga» ein lundefugl i flukt.

Jaktar kongeørn. Draumen hans er å få sjansen til å ta fleire foto av kongeørn på åte, slik han fekk til for eitt år sidan. Han har prøvd denne vinteren òg, men det har vore for mildt i vêret.

- Og så håpar eg fossekallen vil hekka på same plass i bekken, i år og! Utmerkinga som årets unge nordiske naturfotograf har han også sjansen til å konkurrera om også neste år, men då for siste gong. I år kapra han plassen framfor Benjamin Grimsby og Knut Erik Alnæs. Sistnemnde vann førre året, og Simon Johnsen synest det var spesielt moro å slå han ...