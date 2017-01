Stian si 40-årsgåve

Utfordringar er til for å takast. På strak gitararm og med sjølvlaga musikk.

Det var i alle fall Stian Overå sin metode då åtte låke vener gav han ei noko spesiell 40-årsgåve: Du skal halda konsert på Jolajazzen!

- Den fyrste tanken min var: Eg kan ikkje halda konsert på Jolajazzen! Eg har ikkje tid til å laga musikk no, og det er ikkje så lenge til jol.

Stian runda 40 den 20. august.

Fanklubb

Det var tydeleg at fanklubben var vel informerte om det som skulle skje, for i minutta før det tillyste stuntet, tok ein særdeles munter gjeng stolane sine med seg og sette seg tett framfor scena i Vossasalen. «Stian! Stian!» ropte fansen. Festivalleiar Trude hadde æra av å introdusera den rykande ferske duoen, og ho fekk blodfansen til å setja stola fint på plass. Det går sjølvsagt ikkje an å sitja når årets rockehappening går av stabelen! Og damene vart oppmoda om å stå fremst og «by på seg sjølv».

Sjølvlaga

Stian har fartstid som metall- gitarist, men har ifylgje seg sjølv ikkje spelt organisert på mange år.

- Eg har massevis av instrument og utstyr heime som eg sit og kosar meg med, og eg spelar med alle eg kan. Poenget var at no skulle eg spela med Kåre Opheim, så eg måtte laga noko som fungerer for gitar og trommer. Det var ikkje så enkelt, og derfor vart det heller ikkje meir enn to låtar.

Stian fiksa biffen, og publikum svinga og svaia, huia, skreik og applauderte vilt. Og sjølvsagt kom «Ein te'! Ein te'!» då duoen rusla av scena.

- Dette gav absolutt meirsmak! Det å få spela med ein merittert musikar som Kåre er ei stor ære i seg sjølv!