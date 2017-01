Tid for å melda seg på UKM

Om du driv med musikk eller dans, biletkunst eller stand up, drama eller sirkus: UKM er arenaen for deg!

Det nærmar seg den årlege kulturelle massemønstringa for born og unge; Ungdommens kulturmønstring. Men lokale mønstringar kringom i kommunane no i starten av februar, fylkesmønstring i Bergen litt seinare på våren og landsmønstring i Trondheim til sommaren. Over heile landet kryr det av organiserte og uorganiserte ungdomar som driv med kultur i ei eller anna form. UKM er den store sjansen til å syna andre kva dei driv på med - og syna seg sjølve at dei torer stå på ei scene og visa fram den beste versjonen av den dei er.

Alltid litt tregt

- Det er ei stund att til påmeldingsfristen 29. januar, så det vert nok bra deltaking i år òg, seier kulturskulerektor i Ulvik, Erlend Styve. Ulvik, Granvin og Eidfjord har i fleire år gått saman om å skipa til den lokale mønstringa. I år er det Eidfjord sin tur å vera stå for arrangementet, og sundag 5. februar brakar det laus.

20 aktørar

Så langt er det fire påmelde grupper med til saman 20 aktørar. Frå Eidfjord kjem Double Trouble, ei gruppe på seks danseglade veninner på 11 og 12 år som dansar til musikk av Eminem. Også bandet Vidorra er heimehøyrande i Eidfjord. Her er det fire 16 år gamle jenter med tradisjonell rockeoppsetjing gitar, bass, trommer og vokal, og dei har meldt seg på med Adele-hiten Someone like you.

Ulvikbandet Rockeninjane er, ifylgje eigen presentasjon «fem karar som spelar kul musikk». Alle fem er i alle fall 10 år, tre gitaristar, ein bassist og ein trommis. Musikken har dei lånt hjå Jeremy Wakefield og låten kallar dei Svampebob.

Sjølv om dei ikkje er meir enn 12 og 13 år, har dei fem gutane i Ulvik-bandet Gitarica spelt saman i tre år. Dei likar rock «av det røffe slaget», og det trur me på når dei skal trø til med musikk av T.N.T.

Heilt normalt

- Det er heilt vanleg at påmeldingane kjem fyrst heilt på slutten. Eg veit at me har fleire i kulturskulen som skal melda seg på, eg har sjølv nokre songelevar, seier Ingrid Langen Fjose - songlærar i Voss kulturskule.

- Me brukar å ha stor breidde i den kommunale mønstringa vår, som i år er laurdag 5. februar, med både dans, biletkunst, film og drama i tillegg til musikk. Men eg skulle ynskja at me kunne få endå større breidde. Me har til dømes ikkje hatt nokon som driv med stand up, eller med rapping, eller med sirkus for den del. Før var det alltid mest rockeband som melde seg på, men dei siste åra har me nesten sakna dei.

Saman om noko kjekt

Langen Fjose seier den store kommunale mønstringa kanskje er den kjekkaste delen av UKM.

- Det er sjølvsagt moro med dei som går vidare til fylkesmønstring og kanskje heilt til landsmønstringa, men eg tykkjer den gode stemninga på lokalmønstringa er heilt spesiell. Ungdomane ser kvarandre, dei er saman om å oppleva noko kjekt. Det er berre så synd at mange er så utruleg strenge med seg sjølve og trur at det dei driv med ikkje er godt nok. Eg fryktar dei vert påverka av Idol og alle desse andre talentkonkurransane på fjernsynet.

Rom for alle

Slik skal det ikkje vera, meiner Ingrid. På UKM er det rom for absolutt alle.

Til no er det to «acts» med til saman seks artistar som er påmelde: Camilla er to unge jenter på 15 og 18 år som høvesvis syng og spelar piano. Duoen skal framføra Hope.

Streetdance har det ikkje vore for mykje av på Voss, men det kan det verta ein endring på no. Lightcrew er eit ensemble på fire 14 år gamle jenter som driv med nett denne danseforma. og dei til dansa til Pop anthology 2015 part 2. Koreografien har dei laga sjølve.

Delvis rett

«Kom ikkje med heile sanninga» skreiv Olav H. Hauge, og slik meiner kulturskulerektor Sindre Sortland i Vaksdal òg at han kan forklara at Vaksdal kommune står med 0 påmelde til den lokale UKM-mønstringa.

- Det er nok berre delvis rett, fordi eg veit at ein del vert melde på gjennom læraren dei har i kulturskulen. Men det er rett at dei ikkje er melde inn og registrerte på UKM si side på nettet, seier rektoren.

Kulturskulen har ansvaret

Etter at Vaksdal har lege på 10-15 nummer dei siste åra, var påmeldinga i fjor så lita at det ikkje vart noko lokalmønstring. I år har derfor kulturskulen fått ansvaret, men Sortland håpar inderleg at born og unge som står utanfor kulturskulen melder seg på for det.

- Det er ikkje meininga at UKM skal vera ei intern greie for kulturskulen, så eg må berre oppmoda alle om å melda seg innan fristen 1. februar.

Det har ikkje lukkast Hordaland å koma i kontakt med kulturskulerektor Ola Andersson i Modalen.