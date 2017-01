Tidlegare musikklinjeelevar tilbake med konsert

Dei tre medlemene i Wicked Whale Warhammer har alle ei fortid på musikklinja på Voss. Neste fredag spelar dei på Tre Brør.

Bandet sine tre medlemer har alle ei fortid på musikklinja på Voss Gymnas.

- Meg og trommeslagar Olav Tyssen Bergo byrja i same klasse der i 2010, seier bassist Kim Tran.

Året etter byrja hans barndomsvenn, og syngjande gitarist i bandet, Fredrik Fjetland i klassen under. Då hadde Tran sjølv flytta tilbake til Bergen.

Motsette roller

- I andre klasse gjekk eg på Langhaugen i Bergen. Det var då Fredrik hadde eit gitarriff han ville spela på, mimrar Tran.

- Han spurde Olav om ikkje han ville spela litt trommer med han, og etter kvart om eg vil bassa for dei. Så eg flytta tilbake igjen til Voss i tredje klasse.

Frontmann Fjetland hadde opphavleg trommer som hovudinstrument på musikklinja, medan Bergo hadde gitar som sitt instrument, noko som gjev gjenklang i musikken.

- Me ville ikkje laga noko generisk musikk, men rett og slett spela ting me syntest høyrdest bra ut uavhengig av sjangerkrav. Et poeng var å skapa eit «annleies», men gjenkjennbart uttrykk, forklarar bassisten.

Det som byrja som hardare musikk, har no bevegd seg mot eit meir «poppa» landskap.

- Viss eg skal plassera oss i ein sjanger, vil eg seia at me er eit «progpop»-band. Me er litt perfeksjonistiske med musikken, med mykje skeive taktar og fokus på detaljar.

Sentralt for bandmedlemmane er det at dei heile tida skal utfordra seg sjølve.

- Reint teknisk er noko av musikken vanskelegare å spela, noko me «pushar» oss sjølve på. Faktisk er det songar me har laga eg framleis synest det er utfordrende å spela.

Takknemlege for tida på Voss

Hovudlåtskrivar Fredrik budde på Voss i tre år. Tran meiner Voss hadde ein god påverknad på musikarane.

- Det er liksom Fredrik sine tankar og uttrykk som vert bearbeidde av heile bandet og kjem til uttrykk i songane våre. Han møtte ho som er kjærasten hans på Voss, noko som nok har hatt innverknad på korleis han skriv musikk.

Bassisten trekkjer fram Voss som ein bra plass å jobba med kreative ting.

- Eg vil ikkje påstå at nokon av oss er friluftsmenneske, men å vera rundt naturen og vossingane har ein god innverknad på våre kreative prosessar, seier Tran.

Heile bandet likte seg på musikklinja på Voss.

- Skulen gav oss eit skikkeleg utgangspunkt, ved at me hadde så mykje fritid som me kunne nytte til øvingar, seier Tran og ler.

Eksklusiv konsert

Dagen før dei spelar på Tre Brør skal dei spela på Hulen i Bergen. Det blir ikkje like konsertar.

- Hulen er ein rockeklubb, så då tek me meir røffe songar og skrur volumet opp. På Voss er det ikkje berre et rocke-publikum, så då kan me spela akkurat dei songane me vil.

Bandet, som i desember sleppte si fyrste EP «Satisfaction», planlegg å spela fleire konsertar og etter kvart spela inn plate. Nokon større draumar har dei enno ikkje.

- Sjølvsagt hadde det vore kjekt å spela på arenaer og slikt, men eg håpar fyrst og fremst at me i framtida har nokon gode utgjevingar å sjå tilbake på. Me tek det steg for steg, avsluttar bassisten.