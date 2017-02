Tropesus i eit vossahus

Ådne Kalvik representerer

ein ny generasjon unge

komponistar.

For to år sida ramla seksten år gamle Ådne Kalvik over ein instruksjonsvideo på nettet som synte korleis ein kunne programmera musikk i eit program ved namn «Fruity Loops».

- Eg lasta ned ein avgrensa prøveversjon av programmet og byrja å leika rundt, seier Kalvik, noko som også er hans artistnamn.

Han kunne frå før av spela litt piano, og hadde mellom anna spelt i det som var forgjengaren til det som no er kjent som VossaRebels.

- Eg slutta i det bandet av di det ikkje heilt var mi greie, korkje musikken eller det å møta på bandøvingar, forklarer han.

Han byrja i staden å laga musikk heime på dataen. Gjennom prøving og feiling lærte han seg å nytta teknologien til å laga musikk utan bandmedlemer.

- Eg lagar musikk av typen «Tropical House», sjangeren Kygo gjorde til allemannseige. Den vert kjenneteikna av at ein nyttar mykje panfløyter og piano, i ei avslappande stemning.

«EDM». Det var også på denne tida «EDM» for alvor slo igjennom, ei forkorting no brukt for ei bylgje av perkussiv, elektronisk klubbmusikk, som gjorde unge menneske framføre dataskjermen i heile verda til stjerner over natta.

PÅ GUTEROMMET: Ved ein tilfeldighet såg Kalvik ein instruksjonsvideo for musikkprogrammering på nett, og då var det gjort.

- Når «Tropical House»-EDM etter kvart dukka opp, så likte eg ikkje heilt kor enkle melodiane var. Men eg likte at det var rolegare og hadde lågare tempo enn anna EDM, seier Kalvik.

- Så eg prøvde og feila vidare, og utvikla mitt uttrykk med meir avanserte melodiar, som gjerne gjekk i moll.

Medan tradisjonelle band skrapar saman pengar til studiotid, så kan Kalvik gjera alt frå pulten sin heime. Han legg mykje musikk ut på nett, og nokre av låtane har gjeve han merksemd mellom unge vossingar.

- Eg lagde ein låt som heitte «Vait da vell du», for å tulla med storebroren til ein venn. Det var noko han gjekk rundt og sa heile tida.

Han sende låten til den nemnde vennen, og neste dag vakna han til 1500 avspelingar på YouTube.

- Nokre dagar etterpå sto eg på Vangen, då nokre Volvoar kom forbi, dundrande på songen min. Det var litt kult, seier han.

ORKESTER PÅ DATAEN. Å laga musikk er det same prinsippet, uansett kva plattform. Men til forskjell frå komponering i den organiske verda, så programmerer ein notar som instrument på dataen spelar av.

- Eg plar å byrja med nokre akkordar eg likar, så byggjar eg ein melodi oppå det. Etter det legg eg lag på lag vidare med ulike instrument og lydar.

Men der tonen ligg i fingrane til ein som spelar på instrument, så vil det på data liggja i dei uendelege moglegheitene til å manipulera lydar ved hjelp av til dømes effektar.

- Av effektar brukar eg mellom anna mykje klang, ein effekt som lagar eit digitalt rom, så ein kan simulera resonnansen i til dømes ein stor fjellhall, forklarer Kalvik.

- Ein anna som er essensiell for meg er noko som heiter «sidechain». Med den kan du utheva til dømes ei basstromme som druknar i musikken, ved at den kuttar dei andre konflikterande lydane i eit millisekund.

Det siste steget i songskrivinga hans er det ein kallar «mastring», som med hans ord er å gjera songen behageleg å høyra på. Til dømes justerer ein volumet på instrumenta, så ingenting er for høgt eller skurrar.

- Om eg er nøgd med den fyrste melodien eg finn på, så kan eg vera ferdig med ein heil song på rundt 20 timar jobbing, forklarer han.

EIN HOBBY. Skal sekstenåringen frå Skulestadmoen satsa på musikken då? Til vanleg går han på bygg- og anleggslinja på vidaregåande, i tillegg til at han driv med utleige av lydutstyr på sida.

- Eg har ikkje så mykje planar med musikken, det har liksom berre vore ein hobby. Men det klart det hadde vore kult om noko eg lagar, slo skikkeleg an, seier han.

Noko utstrekt konsertverksemd har han heller ikkje satsa på, sjølv om han har stått bak spakane og spelt musikken sin på nokre festar.

- Eg liker eigentleg berre å driva på med det her heime, for så leggja det ut på nettet. Derfor har eg ikkje prøvd å få til så mykje konsertar eller vore med på ting som Ungdommens Kulturmønstring.

- No når Voss har fått diskotek att, vil ikkje det vera ei passande scene for deg?

- Jaudå, kven veit kva som kan skje i framtida, seier Kalvik.

EINASTE PÅ VOSS. Skulestadmoaren fortel om gode tilbakemeldingar frå vennene, som synest det er kjekt at nokon lagar musikken dei høyrer på. Fleire av dei er interesserte i å gjera det same, men enn så lenge er det ingen av dei som har fått det til som han.

- Eg kjenner eigentleg ikkje nokon andre som lagar denne typen musikk på Voss. Nokre av vennene mine har prøvd, og eg prøver å hjelpa dei, men ingen har gjort alvor av det enno, forklarer han.

På eit litt flåsete spørsmål om det kjem mange friarbrev etter at han byrja å spreia musikken, ler Kalvik.

- Nei, men av motorsykkelen min derimot, seier han lurt, og tenkjer på ein lettmotorsykkel han eig.