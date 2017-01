Vil du dansa deg inn i det nye året?

Kva finst av folkedansmiljø, og ikkje minst; kva finst av instruktørkrefter? Det vil dei prøva å finna ut av på Ole Bull Akademiet onsdagskvelden.

Hardingfela.no er eit samarbeid mellom Hardanger og Voss museum og Ole Bull Akademiet. Saman med Hordaland Ungdomslag og Hordaland Folkemusikklag, set dei no i gang dansesatsinga Folkedans i Hordaland.

- Me i Hardingfela.no har hatt eit forprosjekt med ei grunnleggjande kartlegging, og så har me fått midlar frå fylket til å vidareføra arbeidet, med Magni Rossvold som tilsett prosjektleiar for Folkedans i Hordaland. Førebels er det løyvd pengar til det fyrste av dei tre åra prosjektet Folkedans i Hordaland er tenkt å vara, fortel Rannveig Djønne. Ho jobbar sjølv for hardingfela.no.

MEDARRANGØR: Rannveig Djønne arbeider for Hardingfela.no, den eine parten i dansesatsinga Folkedans i Hordaland. FOTO: INGERID JORDAL

Uformelt

Onsdag kveld inviterer Folkedans i Hordaland til det dei kallar Folkedanssalong oppe på Ole Bull Akademiet.

- Tanken er at salongen skal vera eit uformelt samrådingsmøte og forum for informasjon, idéutveksling og -utvikling. Den er i tillegg tenkt å fungera som ein møteplass for folkedansinteresserte og ein stad for nettverksbygging. I tillegg til informasjon om Hardingfela.no og dansesatsinga, vert det kaffi og mingling med påfølgjande samtalar og diskusjonar - i grupper og i plenum - omkring gjevne innspel og påstandar. Kanskje får me også tid til ein svingom eller to, som seg hør og bør når folkedansarar samlast, seier Magni Rossvold.

Ho ber om at dei som har lyst å koma melder si interesse ved å trykkja «deltek». Dette for at det skal verta nok kaffi og rundstykke til alle.

Startar «enkelt»

Sjølv om prosjektet heiter Folkedans i Hordaland, handlar det slett ikkje berre om springar, gangar, rudl og halling.

- Nei, gammaldansen er òg med, så her vert det både vals, reinlender og meir til. Sjølv er eg nok mykje betre på vals enn på springar, og slik er det vel med dei fleste, trur Rannveig Djønne, Og sjølv om vals, reinlender, polka og masurka slett ikkje treng å vera enkle, så kan det vera greitt å ha ein kjend innfallsport til dansen. Så får Ulvikaspringaren eller Vossarudlen koma etter kvart.

- No er me òg så heldige at Torkjell Lunde Børsheim har flytta heim att, og me ser at når han er ute og underviser i halling, så er det interesse for denne dansen, seier Djønne.

Dersom nokon har konkrete innspel å koma med alt no, ber arrangørane om at dei sender ein e-post med desse til magni@olebull.no før møtet. Dei som er usikre på om dei kan stilla, men likevel er interesserte i å få informasjon frå møtet, kan klikka «interessert» på fjesboksida.