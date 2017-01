Vil ha med steinramma på Ridande Vossabrudlaup

Eit tungtvegande innspel frå kunst- og kulturmiljøet har opna for ei samlande løysing for plasseringa og utforminga av minnes­merket Ridande Vossa­brudlaup.

Debatten har gått friskt i lesarbrevspalta til Hordaland, om utforminga av Mosafinnmonumentet Ridande Vossabrudlaup på den nye plassen i Bergsli­parken. Miljø- og kulturutvalet vedtok i november med knapt fleirtal at minnesmerket skulle få ei ny og mindre omramming, på den nye staden. Torsdag diskuterte utvalet saka på ny, og ber no administrasjonen koma med ei ny sak til neste møte, eller til eit ekstramøte, viss det er nødvendig.

Utvalsleiar Vidar Skeie (Sp) opplyser at dei no ynskjer å ta saka opp att, etter at dei torsdag fekk presentert eit felles utspel frå ei rekkje lag og organisasjonar og privatpersonar. Med Leif Rygg som talsmann ber desse på det sterkaste om at den originale ramma rundt monumentet framleis vert nytta. Dei kan likevel ta bort noko av trappetrinna i botnen, for å tilpassa høgda til den nye staden. Baksida av monumentet­ kan ein utforma som ein rett eller skrå vegg som kan forblendast slik ein ynskjer, meiner dei.

Brei støtte til utspelet

- Med god utforming av heile parken trur me dette vil verta et fint tilskot for sentrum, med Torget og området rundt, skriv dei til utvalet.

Mellom dei mange som stiller seg bak ynsket om å få teke saka opp att på nytt, er Voss ungdomslag, Voss spelemannslag, Voss sogelag, Bergslistiftinga, Vossestrand Sogelag og Vassvøri Sogelag. Sentrale personar frå folkemusikkmiljøet både i Voss og Granvin har støtta fram­legget, det same gjeld ein tung­t­vegande utøvar som Knut Buen.

- Dette er å sjå på som eit tredje alternativ, som heile utvalet var positive til, seier Vidar Skeie. Utvalet ynskjer å få raskt på bordet­ ei ny utgreiing om saka, og utvalsleiaren har tru på at alle vil kunna stilla seg bak den nye løysinga.

- Det at framlegget inneber at det ikkje trengst nokon stor voll bak minnesmerket, gjorde nok sitt til at fleirtalet frå sist snudde. Eg er veldig glad for at det kan sjå ut som om at alle no er einige, og for at lagslivet engasjerer­ seg så sterkt!

KANSKJE SLIK: Leif Rygg og mange med han ynskjer eit monument der den gamle omramminga framleis er med. ILLUSTRASJON: ØSTENGEN OG BERGO

Viktig for Voss

Vidar Skeie peikar på at dette er ei sak som involverer mektige­ kunstnarar som bygda har fostra. Det gjeld spelemannen Ola Mosafinn, biletkunstnaren Nils Bergslien - og det i eit minnesmerke som lyfter fram tradisjonen med ridande vossa­brudlaup. Det er Voss sitt motsvar til hardingane si brureferd i båt, meiner Skeie.

Leif Rygg møtte utvalet torsdag saman med Laila Rynning Veum og Halvard Djuve, som i si tid var anleggssjef for oppbygginga i Rokneparken.

- Me er glade for at utvalet forsto korleis me ser på dette, og håpar alle kan verta nøgde no! No må planlegginga skje fort, slik at me kan få ei direkte flytting­ til den nye staden, seier Rygg.

Med bruk av den originale omramminga vil dette vera eit arbeid­ som krev stor nøyaktigheit, meiner han.

Snudde saka

Vedtaket som vart gjort i november­ bygde på litt lite fakta, særleg om alternativ for korleis monumentet med bakgrunn kunne byggjast opp, meiner Leif Rygg. Han trur dei kom med avgjerande­ opplysningar til utvalet torsdag, som viser at veggen bak monumentet kan utformast slik ein ynskjer. Ein stor voll på baksida er ikkje noko krav, slik han ser det.

- No håpar eg at kommunen tenkjer på å utforma området på ein fin måte, som ein kulturpark til glede både for oss innbyggjarar og for turistar.

Leif Rygg er letta, dagen etter at saka vart presentert for miljø- og kulturutvalet.

- Ja, i natt har eg sove godt!