Vossagospel imponerte på Vinje

Vossagospel tok med seg både Elvis og Chicago til Vossestrand fredag.

- Å gå til gudshuset er «høydaren» i veka i Chicago. Det er songen, musikken og møtet som gjer at dei klarer seg gjennom veka, fortel dirigent Tom Jarle Istad Kristiansen.

Vossagospel er i Sambygg for å ha Elvis-konsert. Salen er nesten fullsett. Bakarst lyser stemningssetjande kubbeljos opp.

DJUPT: Uche Okoye imponerte med si mørke stemme.

Ein del av ein fellesskap

- No kjem ein song eg trur nitti prosent av dykk kjenner. De kan gjerne syngja med! seier dirigent Istad Kristiansen entusiastisk i retning publikum, før koret fyrer opp med ein heftig versjon av «Put your hand in the hand». Sytti energifylte songarar gjev kraftig lyd ut i lokalet.

Nokre i publikum syng, nokre rører på leppene, andre ser usikre ut på om dei verkeleg skal syngja, her, no, i full offentlegheit.

Istad Kristiansen kan snakka i vekevis om kva som er spesielt med gospel, seier han sjølv.

- Det er rytmen, rørsla, me får ta del i ein fellesskap, skapa noko, byggja noko saman.

Han er, som Elvis sjølv, vaksen opp med gospel.

- Så det er ikkje så rart at han stod og vrikka og dansa, seier dirigenten om Elvis.

DIRIGENT: Tom Jarle Istad Kristiansen hadde god kontakt med publikum.

Mykje å læra frå gospelverda

Istad Kristiansen trur nordmenn har mykje å læra av dei menigheitsgåande i Chicago.

- Spesielt det å røra seg og å vera seg sjølv gjennom musikken.

Noko må Voss gospelkor gjera rett, for etter kvart byrjar det å rykkja i dansefoten til ein større og større del av publikum.

Kanskje er det fellesskapen, kanskje er det nærværet til Elvis. Kanskje er det berre den store musikken.

FANS: Då koret varta opp med «You'll never walk alone», måtte videokamera opp i salen.

Aldri åleine

Fire mannlege solistar inntek scena. Det er på tide med «You'll never walk alone», gospelversjonen. Songen er no kanskje best kjend som ein fottballhymne til Liverpool, men han finst også i mange salmebøker.

Framføringa fell så godt i smak at fleire i publikum tek opp mobiltelefonane for å foreviga desse minna.

Bodskapen om håp, tru og aldri å gje opp er noko av det Istad Kristiansen likar med gospel.

- Folk knyter gospel saman med glede og håp, fortel han engasjert.

- Ville kjøpt sesongkort

Glede og håp får publikum i bøtter og spann når koret avsluttar med «Down by the riverside». No er publikum heilt med, og det er ikkje berre føtene det rykkjer i.

På veg ut ler og preikar gjestene.

- Sjeldan har det vore så god stemning i Sambygg! utbryt eine konsertgjesten på veg ut døra.

- Me ville kjøpt sesongkort på Voss Gospelkor, seier éi som sikra seg plass på fremste rad og gjev dirigenten ein klem.

Dette er andre konserten med koret ho har gått på.

- Tusen, tusen takk, me kjem att. I morgon! seier Istad Kristiansen.

Det hadde nok ikkje strendingane hatt noko imot. No må dei berre klara seg til neste gong.