Vossestrand i eit nøtteskal

- Me er kanskje ei lita bygd. Men her er det liv!

I helga inviterte strendingane til ein fullspekka kulturkveld i Sambygg på Vinje. Arrangementet hadde fått namnet «Lat bygdenoreg leva», og her fekk strendingane visa fram kva det varierte kulturlivet i bygda har å by på.

- Me er ei lita bygd, men me er ei høgst levande bygd. Me er forplikta til å syna fram dette kulturlivet, og ikkje minst halda det ved like, seier Solfrid Rødne som stod for arrangementet i lag med styret i Vossestrand Sambygg.

SONG OM VOSSESTRAND. I løpet av fredagskvelden fekk både store og små koma opp på scena. Her fekk publikum høyra tonar frå hardingfele og toradar, sjå på høge hallinghopp og turn, nyta dikt av Per Sivle og le av lokallaga sketsjar. Denne kvelden var det også urpremiere på ein heilt nylaga song - «Fagre Vossestrand»:

Her er finaste plassen på jord,

ja, Stronde har og sitt eige kor, og i

Haugsvik me badeplass og camping

har, me har Oppheimsvatnet so

blenkjer fint og klart, me har

omsorgstunet so flott,

her har dei gamle da jammen godt,

her e da nok å gjera,

STEPPEBORNA: Strendingane er gode på stepping, og dette måtte sjølvsagt visast fram på kulturkvelden. Her er steppeborna Tor Even Rødne Hole, Åshild Herheim, Ingvild Arnetveit, Magnus Dale Pedersen, Viktoria Reed, Josefine Reed og Sigrid Sundve i aksjon.

her har me lyst å vera!

VÅRT EIGE KULTURHUS. Det var Ingebjørg Rødne Vaksdal som var tekstforfattar til den splitter nye Vossestrand-songen som hadde heile seks vers. Melodien har ho lånt frå ein liknande song om Sogn og Fjordane.

- Det var ikkje vanskeleg å skriva den! Me har jo så mykje som skjer her i bygda, seier ho.

Ingebjørg trur slike kveldar er viktige for samhaldet i lokalsamfunnet.

- Det er veldig kjekt når det skjer noko her. Og strendingane er veldig flinke til å stilla opp. Dette er vårt eige kulturhus, seier ho.

STEPPING PÅ STRONDE. Stronde har òg si eiga steppegruppe, og dei sju borna som opptredde imponerte publikum med raske steppesteg og improvisasjon.

- Det er så kjekt. Når eg steppar får eg eit kjempestort smil om munnen, seier Viktoria Reed (8).

Ho tykkjer det er ekstra kjekt å opptre på slike kveldar, framfor ein fullsett sal.

- Det er ikkje noko skummelt, nei! Den eine skolissa mi losna, men eg trur ikkje det var nokon som såg det.

Slike kulturkveldar håpar ho det vert fleire av.

GLADDANS: Sigrid Sundve let beina gå som trommestikker over golvet.

- Det er mykje kjekkare enn berre å sitja heime å kjeda seg og sjå på TV, seier ho.

DIKTA TIL TRUMP. Kulturkvelden hadde også fleire poetiske innslag. Knut Georg Beckstrøm nytta høvet til å framføra eit dikt han har laga til president Donald Trump.

No er du president,

Donald Donald Trump

Men du er ikkje frå himmelen sendt,

Donald Donald Trump

Og «gudar» ser på deg med falkeblikk,

Donald Donald Trump

Når du vert vaksen må du

læra deg politikk,

Donald Donald Trump!

VIKTIG FOR UNGDOMMEN. Det er fyrste gong styret i Sambygg har arrangert ein slik kulturkveld på Stronde, og no håpar Solfrid Rødne at det vert endå fleire.

- Det er så mange aktivitetar som skjer her i bygda at me berre fekk vist fram ein liten brøkdel denne gongen. Det er også viktig at me hugsar på å bruka dette bygget som vart sett opp på dugnad for 40 år sidan, seier ho.

- Eg trur det er veldig viktig, særskilt for ungdommen, at me skaper aktivitet. Og at det skjer her på Vossestrand. Me kan ikkje fara på Vangen og reka!

VAKKERT FELESPEL: Kvelden hadde fleire musikalske innslag. Margunn Blikberg Nordgård og Tore Bidne stod for felemusikken.