Vidar Skeie, leiar for Utval for miljø og kultur, ber administrasjonen orientera utvalet på møtet torsdag om kven som har ansvaret for innhaldet om og presentasjonen av kommunen og regionen når NRK sitt Sommartog stoggar på Voss laurdag 29. juli. Det var MKU som i si tid tok initiativet til at kommunen skulle be NRK leggja ein stogg til Voss på si store sommarsatsing.