Ladar opp til medaljejakt i Spania

Etter varierande resultat i verdscupen er Tevje Lie Andersen og Vinjar Slåtten heime for å finpussa forma til VM i Spania.

- Sjølvtilliten er god. Målet i VM er sjølvsagt medalje. Men slik sesongen har vore til no, vert eg nøgd med topp ti, seier Tevje Lie Andersen. Han har 9. plass som beste plassering i verdscupen denne sesongen.

Vinjar Slåtten har 6. plass som sesongbeste i verdscupen. Han håpar å få ut det han er god for i spanske Sierra Nevada.

- Saman med trenar Lasse Fahlen har eg planlagt litt andre hopp i VM enn dei eg har konkurrert med i det siste. Dette for å få bort usikkerheitsmomentet det fyrste hoppet har vore denne sesongen. Med tanke på VM så har eg nokre gode og nokre dårlege konkurransar den siste tida, men litt tid heime til å justera hoppa, kan VM framleis bli bra, seier Slåtten.

SJETTE VM: Vinjar Slåtten håpar å få orden på den fyrste hoppet i VM-bakken. Her i aksjon i prøve-OL i Sør-Korea nyleg. Foto: FIS Freestyle

Thaiwoo-finale

Sist helg køyrde dei siste verdscup før VM i Sierra Nevada. Det enda med at Tevje Lie Andersen kom seg til finalen i kinesiske Thaiwoo laurdagen, men han klarte ikkje å levera då det talde som mest. Han enda på 16. plass. Vinjar Slåtten køyrde ut. Sundagen var det parallell. Her tok Lie Andersen 18.-plass. Slåtten vart nr. 27.

- Eg var nøgd med køyringa. Småting som gjer at eg ikkje får det heilt til i finalane også. Herleg å vita at nivået er inne, då eg har kvalifisert med som 6. og 7. beste, seier Lie Andersen.

- Dei siste verdscupane i Asia var ein stor skuffelse resultatmessig. Eg køyrde veldig godt på trening, men i begge singelkonkurransane missa eg på fyrste hoppet. Det har vore tung å svelgja for alle hoppa har fungert på trening. Det kan vera ei overtenning i konkurransesituasjon. No håpar eg å rette på dette, for totalt sett har eg prestert langt under pari denne sesongen, seier Slåtten.

Kingsbury suveren

Freestyle-VM går av stabelen i Sierra Nevada 6. til 19. mars. Kulekøyrarane startar meisterskapen 8. mars og det er parallellkulekøyring dagen etter.

- Eg gler meg skikkeleg. Vegen tilbake frå skade var litt lengre enn eg hadde tenkt. Men eg har fått fleire stadfestingar om at eg er på nivå med dei beste - sjå gjeld det berre å få dette ut i konkurranse, seier Tevje Lie Andersen.

I kampen om dei to gullmedaljane i herreklassen, er kanadiske Mikael Kingsbury den store favoritten både i vanleg kulekøyring og i parallellkulekøyring.

- Bak han er det mange som har sjansen til medalje på ein god dag, meiner dei to vossingane.

Vinjar Slåtten er med i sitt sjette VM. Hans beste plassering kom på heimebane i Myrkdalen i 2013. Då tok han 9. plass. Lie Andersen deltek i sitt femte VM. Hans beste VM var i Austerrike i 2015. Her vart han nr. 10 og 16.