Lillian tek opp tråden i Uttrågata

Trådsnello har opna opp i «Seimen» sine tidlegare lokale.

Onsdag klokka ti var innehavar Lillian Midttun klar med den nye sybutikken i Uttrågata .

- Ingen andre såg ut til å kjøpa han, så eg var berre nøydd til å gripa sjansen, seier ho.

Etter å ha sett Voss Moteforretning og sybutikken i Granvin verta nedlagde, brukte ho ikkje lang tid på avgjersla.

- Eg tenkjer det var viktig at eg fekk opna opp att så raskt som mogleg, så ikkje kundane endra vanane sine og byrja til dømes å handla på nettet, seier Midttun.

NYTT LIV: Lillian Midttun sikrar vidare drift av butikken under namnet «Trådsnello». FOTO: Benjamin Berdous

Lite endringar

Nyvalde hyller, og ei litt meir romslegare løysing, er det som treffer auga når ein opnar døra på nye butikken.

- Anna enn små endringar her og der, prøver eg å halda fram der dei gav seg, og reknar med at butikken sine lange tradisjonar er eit godt utgangspunkt for drifta.

I ein krok, ved kassa, er det kome eit bord med nokre stolar rundt.

- Her tenkjer eg at folk kan setja seg ned og strikka litt, viss dei vil. Og eg slepp å gjera alt papirarbeidet på eit kontor på bakrommet.

Den ferske butikkeigaren reknar med å utvikla seg og få nye idéar etter kvart som tida går, og butikken får sett seg.

- Kanskje eg skal få i gang nokre strikkekaféar?

Kundar gledde seg til opninga

Då Hordaland var innom butikken, i 11-tida onsdag, var det konstant sju-åtte kundar i lokala. Mellom desse var venninnene Gerd Nesheim-Hovda og Eldfrid Flage.

- Me synest det er kjempekjekt at ho opnar butikken opp att, seier dei samstemde. Begge har vore kundar hjå sybutikken «i alle år».

- Utan denne butikken hadde det vorte trist. Då måtte me nesten reist til byen berre for å kjøpa éi nål, seier Nesheim-Hovda.

Ei anna som var innom, var Eva Netland. Ho leitte etter utstyr til å fiksa buksa si.

- Eg synest det er veldig koseleg med ny butikk. Han er fin og oversiktleg, med kjekke fargar og hyggjelege folk, seier Netland.

- Her har dei alt mogleg, så det er kjempeflott om folk fiksar kleda sine framføre å hiva dei, seier ho.

Gode tider for strikking

Fram til butikken vart lagd ned var det syskenparet Åse og Rigmor som dreiv familiebedrifta, og sistnemnde jobbar framleis i butikken for å hjelpa i overgangstida.

- Ho er mykje meir driven enn meg i bunadsdelen, så eg er glad for at ho kjem til å vera her ei stund, seier Midttun.

Dei førre eigarane la ikkje ned butikken av økonomiske grunnar, så Midttun ser ljost på framtida.

- Det er den einaste plassen på Vangen ein får kjøpt quiltestoff. Også er jo det blitt veldig populært å strikka, for folk i alle aldrar, noko som berre ser ut til å halda fram, seier ho.

Det er fyrste gongen ho driv si eiga verksemd, etter å ha mellom anna jobba nokre år på Garnsenteret i Vangsgata.

- Eg veit ikkje heilt kva som ventar meg, det vil nok gå opp og ned. Men eg reknar med at det vil gå bra til slutt, avsluttar ho.

DebuterEr: Ifylgje seg sjølv har Lillian Midttun eit avslappa forhold til å opna eige verksemd, sjølv om det er for fyrste gong. - Dei rundt meg, derimot, er litt meir gira, ler ho. På gjenopningsdagen strøymde både store og små til Trådsnello.