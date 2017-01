Livsfarleg Pokémonjakt på jernbanestasjonen

Folk som går langs sporet, kappløp over skjenene og Pokémon Go-speling heilt på kanten. Elevane på Vaksdal skule har sett mykje langs jernbanesporet, og dei likar ikkje det dei ser.

- Eg har sett ein mann gå langs med sporet på stasjonen fleire gonger. Og ein gong born som sprang fram og tilbake over sporet, fortel Rebekka Skaala Hartvedt (12).

Ho går i 7. klasse på Vaksdal skule, som denne veka hadde besøk av Ingar Sagedal Bie frå Bane NOR og lokførar Oddvar Dalen frå NSB for å snakka om tryggleik langs jernbanespora og på stasjonane. Det er ikkje borna som er det største problemet.

- Dei vaksne er verst, seier Ingar og Oddvar.

LIVSFARLEG. Fleire av elevane i 6. og 7. klasse kjenner nokon som jobbar med tog. Mange har også sett liknande hendingar som den Rebekka har. Stasjonen i Vaksdal fekk ny plattform for nokre år sidan, men føre det måtte ein kryssa det eine sporet for å komma opp på stasjonen. Gjennom åra er det også fleire som har valt å kryssa sporet på stader og tider dei ikkje burde. Mellom 2010 og 2016 har Bane NOR fått rapport om at folk har kryssa jernbanesporet på Vaksdal eller gått langs det heile tretti gonger. Mest sannsynleg er det store mørketal. Det vil seia at det truleg har skjedd fleire gonger utan at nokon har sett det eller meldt ifrå. Det hender også at folk kryssar planovergangar langs Vossebanen når bommane er nede og toget på veg.

- Ein gang såg eg to menn som stod på sporet og hadde konkurranse om å venta lengst mogleg til toget kom. I tillegg har eg sett nokon som hadde kappløp over skjenene, fortel Viljar Herfindal (11) som går i 6. klasse.

POKÉMON GO. Elise Haugsnes Hagen (12) går i 7. klasse og fortel at ho elskar å køyra tog.

- Men ein gong såg eg ein mann som mista noko under eit tog og la seg ned for å leita under det.

Jonas Krogsrud Brekken (11) går i 6. klasse, og saman med dei tre andre elevane veit han at det er mange som spelar Pokémon Go på stasjonen. Det tykkjer dei ikkje er så veldig lurt.

- Eg såg ein som spelte Pokémon heilt på kanten av plattforma. Han prøvde å fanga ein pokémon, fortel Jonas.

Alle fire meiner det er dumt at det finst «pokéstop» og «pokémon-gymmar» på stader som togstasjonar. For det er ikkje berre ferdsel i jernbanesporet ein må unngå. Å vera forsiktig oppå plattforma på stasjonen er også utruleg viktig. Ein skal helst halda seg innanfor den gule linja, og ikkje gå ut på det grå feltet før toget har stoppa.

VERSTE MARERITT. Lokførar Oddvar har køyrd tog på Vossebanen i snart tretti år. Han har opplevd fleire ubehagelege situasjonar, der folk har vore heilt på kanten av perrongen eller faktisk på togsporet.

- Ein gong eg køyrde godstog stod det to personar på ein gammal overgang litt ovanfor stasjonen på Voss. Då eg fløyta la dei seg på sporet.

Han drog i naudbremsen, men toget stogga hundre meter forbi. Eit tog kan nemleg ikkje stoppa opp så raskt som ein bil.

- Heldigvis kom dei seg unna før det gjekk gale. Det er alle lokførarar sitt verste mareritt å sjå folk på sporet, fortel han.

Dalen har heldigvis aldri køyrd på folk, men diverre har han køyrd på dyr.

- Det er trist når ein køyrer på dyr som kanskje er kjæledyra til folk, seier han.

SNAKK SAMAN. Sjølv om både vaksne og born har kryssa sporet på Vaksdal, er det faktisk dei vaksne som er verst.

- Ingen kjenner togtidene hundre prosent, for toga kan vera forsinka. Det kjem også godstog utanom. Difor er det veldig farleg, seier Oddvar.

- Dei viser på ein måte borna at det er greitt når dei gjer det. Då vert dei litt dårlege førebilete, seier Rebekka.

Lokførar Oddvar seier at det er borna som ofte held att dei vaksne. No håpar han at borna vil snakka med dei vaksne og kvarandre om tryggleik. Oddvar fortel at dei har hatt mykje problem med Pokémon-leiting. No vert det jobba for å fjerna Pokémon frå stasjonsområda. Elevane trur spelarane hadde flytta seg etter «gymmen» dersom den vart flytta.

- Kvifor ikkje flytta den til skulen? føreslår dei.

Oppfordringa er klar:

- Slutt å gå over togspora og langs skjenene! seier Rebekka.