Eg sit og les i minneordet Sjur Flåm har skrive i BT etter lærar Bjørndal frå Bergen. Eg kjende han og veit det er sant kvart eit ord.

Slik er det. For å vera ein god lærar strekk det ikkje til berre å ha lært eit fag. Då kunne ein funne seg ein krok på eit museum. Lærar Bjørndal var eit heilt menneskje med kunnskap og kjensler. Det må til for å vera lærar.

NO LIGG ALT godt til rette for elevane på dei to nye vidaregåande skulane på Voss. Dei er bygde etter nasjonale reglar for god luft i klasseromma, nok varme og lett tilgjenge for alle. Skulane har store opne rom, kantiner og bibliotek. Ungdommen vert stolte no av å vera elevar på Voss. Det gjer også noko med lærelysta.

Men ingen må tru at god trivsel er nok! Det er læraren bak kateteret, oppe i slalåmbakken, i kjemilabben, i floren og bak notestativet som gjer den store skilnaden på godt og dårleg.

DEN GODE LÆRAREN er streng, han styrer. Difor heiter det klassestyrar. Ho planlegg året, veka og dagen, men bryt plutseleg ut i latter, fortel ei ungdomssynd og let årene trilla om det må til.

Dei gode lærararane er grunnleggjande snille, ikkje som smiskande kattar, men gode. Dei ser og lyttar og vil alle godt. Ein lærar er ein hjelpesmann i livet til dei unge, eit støttehjul om det krevst, ei hand å halda i på regntunge dagar.

DEN VIKTIGASTE eigenskapen ein lærar er fødd med er empati, han må kunna leva seg inn i eit anna menneske sine kjensler og tankar. Slikt er ein kanskje fødd med, men det kan øvast opp. Empati er ikkje pensum i utdanninga, men utan respekt for eleven kjem ein ingen veg med læringa.

Elevane kjem frå travle heimar no til dags, mor sit på kontor frå klokka sju og far pumpar opp den siste olje frå sjøen. Difor må læraren ha tolmod, han må ikkje stressa og skapa ekstra uro og stress rundt seg. I går møtte eg ei jente på sju år som gjekk til psykolog fordi ho hadde angst. Ei lita jenta som må møtast med ro og trygge rammer i skulen.

PÅ TREDVE ÅR SOM rektor har eg aldri fått klage på ein lærar fordi han ikkje kan faget sitt, aldri.

Me veit alle om lærarar som har gjort stor skade. Det er dei usikre, dei kritiske grensande mot sure, dei som straffar og set opp for mange forbod, dei som ikkje ser den einskilde og dei som ikkje bryr seg om å ha ein plan som dei kanskje må vraka før dagen er omme. Det er utdanningsinstitusjonane sitt ansvar å ta desse ut av rekkja, det er rektor sitt ansvar å rettleia dei om dei har fått tilsetjingsbrev.

EG TENKJER PÅ lærar Bjørndal som fekk ein eigen pedagogisk metode oppkalla etter seg. Han sit med gitaren i armane som held han eit barn, med eit ope smil. Ein eid går imot alle mørke krefter. Så kjem det ein song om det vakre, det gode. Han var eit menneskje, ein god lærar.