Mange spørsmål og ingen klare svar

Ei løysing som kan gje varig flaumvern og samstundes trygge vilkår både for elvesport og villaks finst kanskje ikkje.

Løysinga finst i alle fall ikkje i dag, må vera konklusjonen etter kommunestyremøtet torsdag - der alle aktørar langs vassdraget var inviterte til å koma og presentera sine tankar kring flaumsikring i Vossavassdraget.

15 ulike aktørar tok ballen og stilte opp, storparten av dei med sterk skepsis mot alle planar som omfattar inngrep i Raundalselva.

- Må ta ut flaumvatn

Fyrst ute var likevel to aktørar som ville dempa flaumane i vassdraget med å føra vatn til Granvin. Jarle Østerbø frå Norconsult presenterte BKK og Voss Energi si løysing med kraftverk i Raundalselva (inntak Reime og kraftstasjon på Bjørke) kombinert med ein rein flaumtunell til Granvinsfjorden. Tunellen skal då òg berre nyttast ved flaumsituasjonar. - Eit robust og varig flaumvern, som også varetek vossolaksen sine interesser, var hans konklusjon. Østerbø åtvara elles sterkt mot alle løysingar utan inngrep ovanfor Vangsvatnet.

- Me såg under flaumen i 2014 korleis flaumvatnet grov i lausmassane der Raundalselva og Strandaelva møtest. I tillegg risikerer me at både Langebrua og jernbanebrua ryk, eller vert ståande som eit stengsel i elva, som fører flaumvatn inn­over Vangen. Me må difor ta ut flaumvatnet før det når området her, var Østerbø sin appell.

Utfordringa med prosjektet er kostnaden. Kraftverket, til 1,2 milliard kroner, er i seg sjølv godt lønsamt, opplyste Øster­bø. Men: flaumtunellen mot Granvin vil truleg kosta minst like mykje. Og korleis den skal finansierast, er pr. i dag høgst uvisst.

- Har pengar på bok

Bjørkekraft AS sitt prosjekt er langt på veg likt. Også dei vil henta ut vatn frå Raundalselva ved Reime. Men derifrå skal vatnet gå direkte til Granvin, der deira kraftverk er tenkt plassert. - Utbyggingsprisen er rekna til 1044 millionar kroner, og me har pengane klare, i Vekselbanken, kunne Arnstein Bjørke fortelja då han presenterte prosjektet. Og sjølv om løysinga ville fjerna ein god del vatn frå Raundalselva på permanent basis, var dette det minste av fleire vonde. Stadig ifylgje Bjørke.

- Men sjølvsagt: Løysinga krev oppheving av vernestatusen, gjorde han klart. - Og det er den prosessen kommunestyret no lyt bestemma seg for om dei vil starta!

Heilt vilt i vest

Ein verkeleg tankevekkjar fekk salen då lokalpolitikar Arne Normann frå Straume i Vaksdal kommune tok talarstolen og formidla kva folket i vest opplevde under storflaumen i oktober 2014. Den som trudde at flaumproblematikken i Vosso stogga på Bolstad, fekk seg her ei brå oppvakning. Bilete av flaumvatn over bilvegen ved Dalseid og halvvegs oppover doskåla på det lokale ungdomshuset, var talande nok. Mest inntrykk gjorde nok likevel videoen av ein hjelpelaus motorbåt ute på flaumvatnet forbi Straume. At dette var ein fjordarm, ville ingen kunna gissa på, ut frå bileta. Vatnet fossa utover fjorden som om det var ei flaumstor elv!

KrF-politikar Normann refererte også eit vedtak Vaksdal formannskap nett hadde gjort kring flaumproblematikken.

- Særinteresser må vika for samfunnsinteressene. Tryggleik, liv, helse og samfunnstrygg­leik lyt vega tyngst. Vatn lyt difor vekk frå vassdraget, var kortversjonen.

- Ovanfor Langebrua

Dag Finne frå Arbeidsgruppa Voss vest argumenterte langt på veg identisk.

- Flaumen i 2014 sette støkk i oss alle. Eg håpar difor at de ikkje går for løysingar som vil drukna alle oss på Evanger, sa han muntert, men med alvorsam undertone. - For me kjenner avmakt når omsynet til elva synest viktigare i debatten enn omsynet til oss. Val av løysing er difor eit verdival for Voss kommune, sa Finne.

- Og med tanke på ny veg og bane, og kanskje 4000 nye fastbuande på Evanger, er det også klart at effektive grep må gjerast. Flaumvatnet i vassdraget må leiast vekk. Og tiltaka må koma ovanfor Langebrua!