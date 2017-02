Med Richard på raud løpar

Neste sundag kan Kristine Irgens Knudsen ta på seg gallakjolen og stråla på den raude løparen på filmfestivalen i Berlin. Igjen.

Kristine Knudsen Oppvaksen på Voss, dotter av Esther Irgens og Knut Knudsen. Studerte filmvitskap mellomfag på Høyskolen i Lillehammer. Fyrste jobb i filmbransjen hjå Nordisk Film og TV i Bergen. Studerte filmproduksjon ved Filmakademie Baden-Würtemberg, Tyskland. Tok MEGA Master in audiovisual management i Ronda, Spania. Oppretta i 2006 produksjonsselskapet Knudsen & Streuber Medienmanufaktur GmbH i Berlin, saman med Tom Streuber. Etablerte produksjonsselskapet Den Siste Skilling AS i Bergen i 2010. Har mellom anna produsert spelefilmane Die Kette (The Chain), Reine Geschmacksache (Fashion Victims), Nåde (Mercy) - som vart nominert til hovudprogrammet på Berlinfestivalen i 2012, og Hevn. Den siste vart spelt inn i Fjærland og hadde premiere i 2015. Verdspremiere på animasjonsfilmen Richard Storken under filmfestivalen i Berlin sundag 12. februar. Noregspremiere på Voss 5. mai.

Sist det skjedde skreiv me 2012 og filmprodusenten Kristine hadde spelefilmen Gnade (Nåde) på festivalen sitt hovudprogram. Fem år seinare er ho der med animasjonsfilmen Richard Storken.

- Det er veldig stort, faktisk nesten større enn sist. Fordi det denne gongen er med ein animert familiefilm, som på ein måte er eit meir kommersielt produkt. Då vert det kanskje ei endå større ære å få ein kunstnarleg heider for arbeidet ein har gjort. Dessutan er Berlin litt heimebane for meg, sidan eg har budd her i 17 år. Eg trur foreldra mine synest det er kjekt å koma nedover frå Bergen, kle seg i smoking og gallaantrekk og få gå på den raude løparen - for andre gong.

For dei som treng eit hint, er foreldra ingen andre enn tidlegare Fliden-lærar Esther Irgens og tidlegare prost Knut Knudsen.

- For ei prestedotter er «heime» eit nokså vidt omgrep, men kinosjefen på Voss tek i alle fall mot meg som vossing, seier Kristine. Som elles bur både i Bergen og i Berlin.

ETTER FLEIRE spelefilmar, har Kristine produsert sin fyrste animasjonsfilm. Rundt 30 av dei drygt 80 minutta filmen varer er animert i Bergen, der ein annan vossing - Mads Ringdal - gjorde ein uvurderleg jobb.

PREMIERE PÅ VOSS: Kristine Knudsen vel Voss som åstad for Noregspremieren på filmen.

- Eg kunne ha snakka i timesvis om Mads, han er ein av dei aller flinkaste animatørane i Noreg! slår Kristine fast.

Å laga ein animasjonsfilm er noko heilt anna enn å laga ein «vanleg» spelefilm.

- Det tek utruleg mykje lenger tid. Det er fordi kvar einaste rute må lagast «for hand». Ein god animatør klarar kanskje å laga rundt 11 sekund ferdig film på ei veke. Så kan du ganga opp og finna ut kor lang tid det tek å laga 80 minutt!

Å laga historia Richard Storken tok om lag to og eit halvt år. Til samanlikining tok innspelinga av spelefilmen Hevn, der opptaka vart gjort i Fjærland, seks veker. Heile produksjonen tok i underkant av eitt år.

MADS RINGDAL er for tida i København, der han jobbar på ein ny animasjonsfilm for born.

- Eg fekk denne jobben gjennom folk eg møtte i samband med Richard Storken, seier Mads - som skal vera i den danske hovudstaden til oktober. Om godorda frå Kristine, seier han:

- Ho har ein tendens til å skryta, eg trur ikkje du skal ta henne bokstaveleg. Det er kjekt at ho seier det, men ho treng no ikkje akkurat å seia det til avisa!

DYKTIG ANIMATØR: Vossingen Mads Ringdal jobba i fleire månader med å få Richard og dei andre fuglane til å røra seg.PRIVAT FOTO

Mads er glad for å ha jobba med Richard Storken. Det var fyrste gongen han arbeidde med ein så stor produksjon, og det var interessant og krevjande. Og no har han altså fått nye oppdrag.

- Me var vel fem animatørar som jobba fast, og ein to-tre som kom og gjekk, seier Mads - som gjorde arbeidet i Bergen gjennom produksjonsselskapet BUG.

KRISTINE tok si grunnleggjande filmutdanning på høgskulen i Lillehammer. Sidan vart det både Tyskland og Spania. Dei siste 17 åra har ho budd dels i Tyskland, dels i Bergen. I Bergen oppretta ho produksjonsselskapet Den siste skilling, og i Tyskland starta ho selskapet Knudsen & Streuber Medienmanufaktur GmbH saman med Tom Streuber. Begge selskapa har vore sentrale i den nye animasjonsfilmen, og Kristine nøler ikkje med å kalla Richard Storken for «ein stor del norsk».

- Å, ja, eg har site på begge sider av bordet og ført mange tingingar med meg sjølv. Det har vore hardt! skrattar Kristine.

Det mest presise er å kalla filmen ein tysk/norsk/belgisk/luxembourgsk samproduksjon. Budsjettet er stort i europeisk samanheng: 10 millionar euro - ein stad opp mot 90 millonar kroner.

VAKKERT LAGA: Richard Storken er ein høgkvalitets animasjonsfilm, på høgde med dei beste amerikanske. FOTO: DEN SISTE SKILLING

Richard Storken konkurrerer i den 67. utgåva av Berlinalen sitt barnefilmprogram - kalla Generation Kplus. For Kristine er det ein siger å verta nominert. Skulle det verta ein pris i tillegg, ville det vera rein bonus.

HISTORIA bak Richard Storken er nokså spesiell.

- Det var ein ven av meg, ein tysk-iransk forfattar, som fortalde meg dette eventyret på ein fest for åtte år sidan. Det handla om ein spurv, Richard, som voks opp i eit storkereir og derfor trudde han var stork sjølv. Då dei andre storkane drog til Afrika for vinteren, let dei Richard vera att. Ein liten spurv ville ikkje klara turen heilt til Afrika. Men Richard var ein modig fyr, og for å prova at han òg var ein stork - berre litt annleis - la han i veg etter familien sin. Undervegs allierte han seg med ugla Olga og den usynlege venen hennar Oleg, og den karaoke- og discosyngjande undulaten Kiki. Saman haikar dei seg gjennom Europa med ulike transportmiddel, på jakt etter Richard sin familie.

- Som iranar i Tyskland hadde venen min sjølv kjent på det å vera annleis, og kor mykje som skulle til for å verta akseptert. I tillegg til underhaldninga, er det dette filmen handlar om: det å våga å tru at ein er god nok, å vera stolt av den spurven ein er.

ANIMASJONANE er utruleg bra gjort, heilt på Disney-nivå.

- Eg vågar ikkje å ta slike ord i min munn, men du må gjerne gjera det, seier Kristine.

Uansett er Richard Storken vorten ein kjempesuksess, lenge før premieren. Langt over 100 land over heile verda har kjøpt filmen til no.

- Det finst lite originalskriven barnefilm i Europa. Det meste er bygd på boksuksessar, men me valde å ta ei heilt ny historie. Dette er ein stor film i europeisk samanheng, og no er me i ferd med å selja han til den amerikanske marknaden òg. Det vert produsert enormt mykje animasjonsfilm i USA, så der borte vert nok Richard Storken ein liten film. Men til USA kjem han!

DET GÅR EI STUND frå verdspremieren neste sundag før filmen får noregspremiere. Men fredag 5. mai er Kristine på plass i Voss kino, på premieren for den norsktalande versjonen.

- Me har fått med oss flotte folk på dei norske stemmene. Haddy Njie er ugla Olga, medan Bjarte Hjelmeland er den karaokesyngjande Kiki - som drøymer om å verta stjerne. Og så har me fått med oss heile familien Oftebro, og Oskar Fjeldstad-Bergheim er Richard, seier Kristine. Som gler seg storleg, både til Berlin og Voss.