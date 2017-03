Medaljedryss til vossingane i Stockholm

Fem utøvarar, seks medaljar. Unggutane frå Voss herja i brasiliansk jiu-jitsu (BJJ) under den opne nordiske meisterskapen sist helg.

Merk deg namna med ein gong: Christian Tveito, Jakob Astrup Sjøtun, Alf-Christian Møen, Daniell Styve og Helge Hjeltnes Rygg. Dei fem 16-åringane frå Frontliner Academy Voss forsynte seg grovt av premiebordet under Nordic BJJ Open, Spring Edition i Stockholm. Dette er gutar du kjem til å høyra meir frå i åra som kjem. Dei har både fysikken, haldningane og den mentale utrustinga som skal til. I BJJ er alle delar like viktige for å nå langt.

Ulik bakgrunn

Daniell og Helge er elevar på Voss gymnas, medan Christian, Jakob og Alf-Christian alle går på Nye Voss vidaregåande. Me møter dei tre sistnemnde i matpausen.

Både Alf-Christian og Christian starta med taekwondo då dei var 7-8 år gamle, men gjekk etter kvart over til BJJ og har trent og konkurrert i det dei siste åra.

- Eg starta no i haust, etter at eg gav meg med alpint. Måtte ha noko å gjera på, og så sa Alf-Christian at eg måtte vera med på BJJ. No er eg heilt hekta! seier Jakob. Som også er gitarist i Vossa Rebels, men ikkje spesielt redd for å skada fingrane av den grunn.

God meisterskap

Med unnatak av nokre mindre cupar og konkurransar, må norske utøvarar av BJJ ut av landet for å konkurrera. Sporten er ikkje så stor i Noreg, førebels, men veks for kvar dag.

Under meisterskapen i Stockholm var det 827 registrerte deltakarar i ein haug med aldersklassar, vektklassar og nivå innanfor kvart belte. Christian gjekk kampar både laurdag og sundag. Laurdagen tok han sylv i vaksen klasse (18-29 år), og på sundagen møtte han klubb- og teamkamerat Jakob i finalen i ungdom + 89,3 kilo. Det er noko bortimot ein uskriven regel at klubbkameratar ikkje går finalekampar mot kvarandre. Derfor valde Christian - som både har konkurrert meir og delvis har vore Jakob sin trenar dei siste månadene - å gje gullet til han, medan han sjølv fekk sylvet.

- Jakob har eit så stort talent at han fortente gullet. Dessutan er det ikkje bra at eg, som har vore trenaren hans, går finale mot han og vinn, seier Christian.

Alf-Christian tapte andre kampen sin laurdag, men sundagen tok han gull i ungdomsklassen under 84 kilo. Helge tok sylv og Daniell bronse i ungdomsklassen under 74 kilo.

Haldningar

Dei tre 16-åringane osar av gode haldningar, og det er noko trenar Jason Shields og svart belte-professoren som kjem opp frå Bergen kvar helg for å trena dei, prentar inn i elevane sine.

- Alle me fem har kvitt belte, men med ulikt tal striper som viser kor langt me har kome. Me går ikkje graderingskonkurransar, slik dei gjer i mange andre kampsportar. Hjå oss er det trenaren som vurderer oss gjennom heile året, og då ser han ikkje berre på fysikk og kampteknikk, men på korleis me oppfører oss, at dei som har vore med ei stund hjelper nybyrjarane og lærer frå seg til dei, at me syner respekt for kvarandre både på og utanfor matta. Me er så antivaldelege som det går an. Sporten er rett og slett ikkje staden for sterke bøller med stort ego. Det vert i så fall plukka av dei med ein gong, når dei får grisebank på matta av ei lita jente som veg tredelen av det dei veg!