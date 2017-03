Korleis verta harding. Eit sjølvhjelpskurs.

Knut Markhus ynskjer vossingane velkomne til Hardanger.

Jan Tore Sanner har ikkje fått alt på plass. Me må saman ta ansvar for at kommunereforma skal verta den suksessen me så sterkt ynskjer. Mitt bidrag går på det mellommenneskelege. No når Voss snart skal verta ein del av Hardanger, kan det vera greitt med litt råd og vink om korleis vossingar kan verta hardingar utan for mykje strev. Her er seksten tiltak som ordnar biffen:

1. Senk tempo i talen. I gjennomsnitt snakkar vossingar om lag femti prosent raskare enn hardingar. Det er difor det er så mykje vossingar i media. Dei held sendeskjema i radioen. Det går unna. Alle som har tungekyssa ein vossing veit kva det går i. Den orale motorikken er heseblesande. Hjå hardingen er det noko heilt anna. Der er tunga meir eit lyrisk instrument, som slangar seg sakte og grasiøst anten det skal uttrykkjast inderleg kjærleik eller korte, konsise meldingar. Det finst eigentleg ikkje korte, konsise meldingar i Hardanger. Det gjekk ikkje.

2. Gå berrføtt i doggvått gras attmed Hardangerfjorden heilt til all fotsopp du har fått i tette alpinstøvlar er borte.

VIL HJELPA: Knut Markhus gjer sitt for at kommunereformen skal verta ein suksess.

3. Få tatovert hardangerrosa på bringa. Hardangerrosa uttrykkjer samhald og kjærleik og harmoni, i ein middels moderne design. Passar til alle kroppsfigurar. Vert berre finare med åra. Enkel montering.

4. Lær deg ein Lothepus-song. Olav H. Hauge er bra nok, men det er Leif Einar Lothe som er den nye huspoeten i Hardanger. Pugg gjerne «Slyo frå Dimmelsvik». Ho glir ikkje inn på ein våg du ikkje visste um. Nei, ho bankar opp og skallar ned så blodet renn i strie straumar. «Eg vart blinda på begge grunkar, og leppa var som ein altan.» Denne slagferdige entreprenørpoesien er ein viktig del av den hardangerske danninga, og samstundes universell.

5. Lær deg ironiske vitsar om K5-alternativet.

6. Kjøp deg dynetrekk med Brudeferden i Hardanger på.

7. Legg inn ein slått etter Halldor Mæland som ringetone på mobilen.

8. Lær deg litt nederlandsk. Det er mykje nederlendarar i Hardanger, nemleg. Dei driv gjerne med kajakk og frisykling og andre former for moderne gym, akkurat som vossingar. Dermed kan det vera praktisk å kunna dei mest brukte frasene i språket deira, som: «Waar was je toen Hilbert van der Duim viel op het ijs?» (Kvar var du då Hilbert van der Duim gjekk i isen?)

9. Meld deg på til det årvisse NM i morellsteinspytting på Lofthus, og øv. Alt ligg til rette for suksess her. Vegen frå smalahoveaugesteinspytting er kortare enn du skulle tru.

10. Legg deg til vanen å sitera Jon Fosse i dei fleste samanhengar. Fungerer han på Broadway, fungerer han i Bavallen. Når du står i køen til Alpha-heisen kan du venda deg til den oppjaga bergensaren attmed deg og kviskra mjukt men likevel intenst: «Og så seier dei ikkje noko og alt er avgjort og det er ikkje noko som korkje skal eller bør seiast, alt er likevel sagt og alt er likevel avgjort.»

11. Lær deg skilnaden på flo og fjøre, tang og tare, brisling og sardin, styrbord og babord.

12. Bygg opp eit ekte hat mot monstermaster og gje dette hatet næring. Vakt om det, som var det di mest dyrebare eige.

13. Elsk Lars Sponheim som deg sjølv. Dette er ikkje lett for alle, men det er ein veldig effektiv snarveg. Lars er noko av det høgaste me har. Kongen er nærmare Gud, og stortingspresidenten og eit par-tre biskopar. Så kjem Lars. Det kan vera greitt å ha eit portrett av han på utvalde stader, som over senga.

14. Dyrk kvart minste gram du måtte ha av maritime fibrar. Kjenner du eit lite sviv av lyst til å kjøpa ein båt, GJER DET! Får du for deg at det kunne vera fint med eit enormt anker plassert midt på plenen, BESTILL DET! Kitlar ein trong til å skråla sjømannssongar i pianobaren på Park, SKRÅL! Får du ein idé om at det var koseleg å kalla opp di førstefødde jente etter ei HSD-ferje, døyp ho MELDERSKIN!

15. Hardangerrådet seier at lukka er å bu i naturskjøne omgjevnader i Hardanger, og dette kan også målast i dopamin-nivået i hjernen til innbyggjarane. Lukkehormonet dopamin vert utskilt når me et (aukar blodsukkeret), søv, har sex, oppnår store prestasjonar eller flyttar til Hardanger. (Difor vert dopamin i enkelte samanhengar omtala som Hardanger-hormonet.) Når no Voss vert ein del av Hardanger, bør dette gå av seg sjølv. Men som med alle hormon, er det viktig å ha ei positiv innstilling til dei. Det finst nok av døme på folk som strittar mot hormon som kjem og bankar på hjerneborken. Folk som seier nei, dette er ikkje noko for meg. Desse manglar den endringskompetansen som også er heilt avgjerande i gjennomføringa av kommunereforma. Stryk av deg det du måtte ha av slik resistanse, og bruk gjerne middel som i pkt. 16:

16. Gje deg hen til bestøving i ein periode. Begynn med fruktblomar, og så tek du det systematisk derifrå. Når du kjenner deg ferdig, set du deg i ein gyngestol og drikk eit par glas sider. Og så lukkar du auga og kjenner korleis Hardanger fyller heile kroppen din.

Verre er det ikkje. Det er berre å setja i gang før nokon finn på å skrota heile kommunereforma. Tvi tvi, og velkomen til Hardanger!