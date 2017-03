Ei hån mot vanlege arbeidsfolk

- Har kommunen råd til å betala konsulenthonorar på 700.000 for tre månaders jobb, bør det også vera råd med pengar til nykokt mat til dei eldre.

Leiar: At Voss kommune ser seg råd til å betala konsulenthonorar på nesten 700.000 for litt over tre månaders jobb med å driva Voss kulturhus, er å peika nase mot skattebetalarane og vanlege tilsette i kommunen.

Signaleffekten i at kommunen betaler så dryge konsulenthonorar, er uheldig. Ytterst få tilsette på Voss kan rekna med 700.000 i løn for eit heilt arbeidsår. Når kommunen betaler 700.000 for vel tre månaders konsulentengasjement, er det noko som skurrar fundamentalt.

FOR OSS I ÅLMENTA er det diffust kva kulturhuskonsulenten har utført. Me veit heller ikkje årsaka til at det i det heile tatt vart leigd inn konsulent.

Når utbetalinga attpåtil skjer i den minste av kommunalavdelingane, er det endå større grunn til å stussa. Ikkje minst når avdelinga frå før har ein solid gasjert kommunalsjef, som ein kanskje skulle tru hadde hatt kapasitet til å trekkja i trådane i Voss kulturhus i ein overgang på tre månader til dess den nye kulturhussjefen kom på plass.

KONSULENTBRUK ER IKKJE noko nytt i Voss kommune. Det toppa seg i 2015 då kommunen alt i alt brukte 9,2 millionar kroner på innkjøpte konsulenttenester berre innan helse- og omsorgssektoren. Enkelte av politikarane var forskrekka, og forlanga ei endring. I staden fekk me ei sak som denne.

AT ME SKAL STAPPA så mykje av våre kommunale pengar opp i lommene til private konsulentfirma og enkeltpersonar no igjen, er uheldig. Dette er pengar som du og eg og alle innbyggjarane har betalt i form av skattar og avgifter. Me kunne håpa at kommuneleiinga hadde teke signala frå omverda og justert kursen.

KONSULENTBRUK ER OFTE dyr bruk av skattepengane. I nokre tilfelle er det tvingande nødvendig, mellom anna når det står om liv og helse, og tilsette må på plass. I andre tilfelle må konsulentbruken vurderast ekstremt nøye.

Tilfellet med Voss kulturhus fell i den siste kategorien, og avgjerda til rådmannen har av forståelege grunnar vekt harme. Har kommunen råd til slikt, bør det også vera råd med pengar til nykokt mat til dei eldre.

Alle skal vel med?

Voss kommune kjem dårleg ut av hendinga der fem born med ulike diagnosar ikkje fekk vera med på SFO-tur til Bergen. Kommunen vedgår diskriminering. Dette er ei grov forsømming og forbigåing som legg stein til byrda for folk som alt er i vanskelege situasjonar. Ein slik måte å opptre på, er ikkje Voss kommune verdig. Her er det på sin plass at øvste ansvarlege i Voss kommune, det vil seia ordføraren, gjer klinkande klart at slik skal det ikkje vera. Ikkje minst når han kjem frå partiet som har som motto at «Alle skal med».