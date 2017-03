Ei ny arbeidsmiljøsak hjå Voss kommune

Omfattande ressursar er brukt siste månadene på ei varslingssak i Voss kommune.

Leiar: Verneombodet ved Voss kulturhus har varsla om to tilsette som gjev uttrykk for å ha opplevd trakassering og/eller utilbørleg leiing frå kommunalsjefen innan kultur og fritid, Gunnhild Utkvitne.

GRANSKINGA SOM ER gjennomført under leiing av advokat Harald Pedersen konkluderer med at kommunalsjefen ikkje har brote arbeidsmiljølova. Denne konklusjonen har rådmann Einar Hauge slutta seg til, og dermed er saka formelt sett avslutta. Rådmann Einar Hauge pustar kanskje letta ut etter resultatet. Likevel bør han ikkje slå seg til ro med situasjonen. Til det er granskingsrapporten for urovekkjande, noko han som øvste ansvarlege bør ta ad notam.

AT FLEIRE ARBEIDSTAKARAR kjenner seg trakasserte, og at verneombodet tek affære og varslar kommuneleiinga, tilseier at situasjonen er grunn til å ta på alvor. Ingen varslar for moro skuld. Varslinga vitnar om tilsette som har opplevd arbeidssituasjonen som svært vanskeleg over lengre tid. Å varsla er ei påkjenning som dei fleste nødig gjev seg inn på.

AT DET IKKJE ER éin enkeltperson, men fleire som opplever vanskane, understrekar alvoret. Dessutan reiser arbeidstakarorganisasjonane spørsmål knytt til granskinga og konklusjonen. Dei er i tvil om advokaten sin habilitet, og påpeikar at han berre har føreteke ei juridisk vurdering. Verneombod og arbeidstakarorganisasjonar etterlyser også ei psykososial vurdering av dei tilsette sin situasjon.

VARSLINGSSAKA MOT kommunalsjefen innan kultur og fritid kjem i kjølvatnet av andre liknande saker i Voss kommune siste åra. Tidlegare hovudverneombod Asbjørn Nyberg varsla for snart tre år sidan om det han opplevde som eit hardare arbeidsmiljø og fryktkultur, men utan at granskinga som advokatane frå Kommunenes Sentralforbund gjennomførte, kunne påvisa fryktkulturen. Granskinga kunne heller ikkje slå fast at det ikkje var fryktkultur.

Seinare har me også hatt den stygge avskjedssaka mot ein kvinneleg kommunalt tilsett, som undervegs i arbeidsrettssaka fekk jobben tilbake og erstatning frå Voss kommune på 135.000 kroner. Hordaland har også fått opplyst frå Voss kommune at det har pågått nokre andre varslingssaker i seinare tid.

VOSS KOMMUNE HAR retningsliner som seier at «tilsette i Voss kommune skal handsama kollegaer og andre på ein venleg, høfleg og verdig måte». Dei som har leiaransvar på eit så høgt nivå som ein kommunalsjef, har eit ekstra ansvar for det. Om rådmannen synest det er greitt at ein av hans næraste medarbeidarar opptrer slik det er skildra i denne rapporten, er me derfor svært forundra.