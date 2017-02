God handel - med mindre bruk av plast

Kva om Voss kunne verta lokomotiv i å redusera bruken av plast, få meir resirkulering, bruk av handlenett og finna andre miljøvenlege løysingar?

Leiar: Daglegvarehandelen er god og veksande på Voss. Dei to siste åra, frå 2014 til 2016, har handelen på Voss auka med rundt 15 prosent. Det er mykje, og gjer at Voss si lokomotiv-rolle som handlesenter for Indre Hordaland skyt ytterlegare­fart.

Solid vekst ser me også i reiselivet. 2016 vart eit nytt rekordår, både på Voss, i Hardanger og ved Nærøyfjorden.

Dette er gode nyhende som skaper eit grunnlag for heile regionen­ som eit blomstrande område.

SAMTIDIG HAR handel og turisme ei bakside av medaljen - med ureining av naturen. Den fantastiske naturen er sjølve grunn­laget for den posisjonen som regionen er i ferd med å opp­arbeida seg. Men naturen er under press, og me må ta vare på han. Dette gjeld ikkje berre landskapet, men også alle artane av dyr og plantar som høyrer heime her.

INGEN HAR VEL unngått å verta råka av ubehag over den ­stakkars kvalen på Sotra som hadde magen full av plast. Dette er berre éi av mange skrekkhistorier over korleis me er i ferd med å skakkøyra naturen. Det har vore ropt varsku lenge om all plasten som fyller opp verdshava. Men det ser ikkje ut til at me stoggar med å pøsa ut ureining.

Flytrafikken på Flesland auka i januar med 20 prosent samanlikna­ med samme månaden i 2016. I Oslo ynskjer Avinor å byggja ein tredje rullebane for å auka kapasiteten på Gardermoen.

Og når det gjeld plast: I 2016 kasta me i Noreg panteflasker verdt 130 millionar kroner i restavfallet og i naturen. Me har det så godt at mange ikkje giddar å panta flaskene - eller bidra til resirkulering og auka gjenbruken av plast.

HER LOKALT er det også mykje plast som flyt - ved vegar og stiar og langs vassdraget. Sist helg møtte me ein vossing som gjekk og plukka plast ved Vangsvatnet. Prisverdig - men kva er det dei tenkjer på, dei som kastar plasten ute i naturen? Ikkje berre kval får plast i seg, men også andre dyr og fuglar.

I LESARBREVSPALTA har det kome innspel om å minska bruken av plast på Voss. Kanskje kunne Voss og kommunane rundt verta føregangsområde?

Kva om Voss kunne verta lokomotiv ikkje berre i auka handel og turisme, men også i redusera bruken av plast, få meir resirkulering, bruk av handlenett og finna andre miljøvenlege løysingar.

Gjera det klart for alle som kjem, at her tek du steget inn i grøne område. At me lever av naturen vår, og treng å ta vare på han med å halda det reint og ordentleg. Berekraftig reiseliv er eit høgaktuelt tema som me også omtalar i avisa i dag.

ME LØYSER IKKJE alle verdsproblema på Voss, og framleis vil me sjølvsagt måtta leva med bilkøyring, flyreiser og cruiseskip.

Men sterkare merksemd på rein natur og redusert bruk av plast kan gje Voss og nabokommunane ein endå meir særprega posisjon.