Gravensarar; velkomne til Voss!

- Og me vossingar kan óg vera stolte av at me får vera ein del av vakre Hardanger.

Leiar: Granvin og Voss er på veg til samanslåing, etter ein lang prosess med kommune-reform. Dermed ser det ut til at Hardanger vert redusert frå sju til fire kommunar - Ulvik, Eidfjord, store Ullensvang (med Odda og Jondal) og Kvam. Voss får dessutan utviding med Granvin.

AT SAMANSLÅING med Voss opphavleg var andrevalet for Granvin, er godt kjent. Eit klart fleirtal i heradsstyret var for to år sidan fast bestemt på at dei ynskte å verta del av ein hardangerkommune.

Når det ynskjet sprakk av årsaker som var utanom Granvin sin kontroll, står det respekt av at dei har gått vidare.

Derfor er det gledeleg å registrera at ordførar Ingebjørg Winjum no trur det vert bra for Granvin å gå saman med Voss. Granvin og Voss har kome mykje nærare kvarandre etter at Tunsbergtunnelen opna og vegen er utbetra. Endå nærare kjem me når Jobergtunellen opnar seinare i år. Granvin har no kortare reisetid til Vangen enn mange av bygdelaga i utkantane av Voss kommune.

GRANVIN SKAL IKKJE verta haleheng til Voss, og Voss ikkje til Granvin. Det som skal skje, er at dei to kommunane skal smelta saman til ein ny, felles kommune. Dette opnar spennande perspektiv, om samanslåingsprosessen går slik signala tyder på. For Granvin inneber dette at dei vert ein del av eitt av dei største handlesentera på Vestlandet. Dei vert ein kommune med fleire skianlegg og stor reiselivsnæring. Voss vert ein del av fantastiske Hardanger med perler ved fjorden og på fjellet. Me har lenge delt Olsskavlen som høgste fjell-toppen i begge kommunane. No skal me dela han endå meir.

DETTE VIL GJERA Voss og Granvin rikare. Målet bør vera at alle i den nye kommunen skal vinna på det. For Granvin vert det viktig at dei held oppe eit bygdesentrum med skule og aldersheim, helst med eige kjøkken, og at dei kan gjera seg gjeldande også i den nye kommunen.

I SAMME SLENGEN er det naturleg med grensejustering for Oksenhalvøya. Djønno, Tjoflot og andre grender på nordsida av Hardangerfjorden ynskjer å gå til Granvin og høyrer naturleg heime der, og på sikt i den samanslåtte kommunen.

SJØLV OM KOMMUNEN skal byggja felles identitet, må samtidig gamle identitetar få leva vidare. Kulturskilnader er det alltid mellom bygdelag, det er til dømes klare skilnader mellom Bolstad og Myrkdalen.

På same måten vil gravensarar framleis ha sitt særpreg, og ulike bygdelag innan Granvin det same. Dette bør dyrkast framover og ikkje viskast ut.

DERFOR ER DET verdt å understreka at Granvin vert Granvin, og ligg i Hardanger også i framtida. Hardangeridentiteten må dei aldri gje slepp på, men ta med inn i den nye kommunen.

Så kan vossingane vera stolte av at me får verta ein del av vakre Hardanger. Om samanslåingsprosessen går greitt fram til den magiske datoen 1. januar 2020, kan han verta starten på ei spennande utvikling.