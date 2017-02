Storsamfunnet må ta flaumsikringsansvaret

Etter vel eitt års grundig prosess i flaum­sikringa, har kommunestyret på Voss landa­ på ei god løysing: Ballen er sparka over til NVE, Norges Vassdrags- og Energidirektorat.

Leiar:

I OPPGÅVA MED å flaumsikra Vangen, Seimsgrend, Evanger og til og med Straume ved ­Bolstadfjorden, må storsamfunnet ta ansvaret.

Grunnen er at Raundalselva er verna. Når staten­ har gått inn med vern, må lokalsamfunnet sleppa å betala prisen. Dei som vedtok vernet, må også ta ansvaret for å finna rette metoden til å hindra flaumane. Og dei same instansane må betala­ det som trengst for å sikra lokalsamfunna.

DET TOK TID å koma fram til vedtaket som alle i kommunestyret kunne semjast om. Men det har vore verdt både tida og vegen.

Gjennom det siste året har ei mengde personar og organisasjonar engasjert seg. Målet om å sikra bygdene mot flaum har vore det samme for alle, men det har vore usemje om metodane.

Nett i dette finn me noko av det som er typisk, og som gjer bygdelaga våre til ein heilt spesiell og god plass å bu: Eit sterkt, varmt og ekte engasjement.

LESARBREVSPALTENE i Hordaland har gjennom fleire månader vore fyllt opp av innlegg om flaumsikring og naturvern.

Me tek ikkje for hardt i når me seier at det i Hordaland si over 130-årige soge aldri har vore maken til engasjement på lesarbrevfronten som siste tida.

I tillegg vart det i januar avvikla eit særdeles godt folkemøte i kulturhuset. Stemninga og gløden­ som utspelte seg trur me ingen av dei som var der vil gløyma.

Ordførar Hans-Erik Ringkjøb har snudd, og det er ikkje noko skam. Den gode prosessen har gjort at også mange andre har fått eit breiare grunnlag å vurdera saka ut frå.

DET SOM STÅR ATT, er Raundalen. Som lesarbrevskribentane Hans Grove og Tormod Skiple peika på i avisa torsdag, er det meste av ulike tilbod i dalen lagt ned. Den dårlege vegen er eit tilbakevendande tema, og elva var eit middel til å betala med for ein betre veg.

Samtidig har Raundalen neppe fått så mykje positiv omtale nokon gong som i prosessen med å sikra vernet av elva. Raundalen med den ville elva har vorte framstilt nesten som paradis på jord.

Kanskje dalen har vunne ein ny status gjennom prosessen. Ingenting hadde vore betre enn om alle dei vakre orda fører med seg at både vegen og livsvilkåra i dalen vert betre i framtida. Heller ­ikkje denne striden må gløymast.

NO GÅR ME ei spennande tid i møte, for me veit ikkje kva NVE vil landa på med tanke på flaumsikring.

Og for all del: lat oss vona at det ikkje kjem ein ny storflaum, mens me ventar på svaret.

Frå vårt område må det koma eit unisont og absolutt krav, når så langt lir:

Stortingsbestemt vern av Raundalselva, må også føra til at Stortinget­ må dekkja kostnadene med å sikra lokalsamfunna.