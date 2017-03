Ulempa med å liggja på Vestlandet

- Å utsetja oppstarten til 2024, som gjer at strekkja Voss-Arna ikkje vil stå ferdig før om 17 år, er ikkje haldbart.

Leiar: NTP-lekkasjen frå Solberg-regjeringa har med rette vekt mykje vonbrot og raseri. Årsaka er at det står om liv og helse til alle som ferdast på vegen. Og om at privatpersonar og ­næringsliv skal vera nokolunde sikre på å koma trygt fram slik dei har planlagt.

Dei siste 17 åra har det vore 584 personskade­ulukker på strekninga Arna-Voss. 30 menneske har mista livet. 338 skred har gått i same 17-års­perioden, ifylgje tal BT har fått frå Statens vegvesen.

No er heldigvis talet på alvorlege trafikkulukker redusert kraftig siste åra. Årsaka er ein del mellombels tiltak, som rumlefelt i midten, ljosare tunellar­ og senka fartsgrense på delar av strekninga.

Skred skjer derimot i endå større omfang enn før. Det er nok å nemna skredet som feia over vegen ved Hyvingatunellen i fjor sommar, eit par dagar før Voss Cup. Brannsjefen på Voss, David Skjerven, har som eitt av sine skrekkscenario at ein buss fullasta med passasjerar vert teken av ras. I fjor var det ikkje stort meir enn ei hårsbreidd frå.

Å køyra vidare med ein så skredfarleg veg som eksisterande E16 Arna-Bergen kan såleis få ­katastrofale fylgjer om ulukka verkeleg er ute. Derfor er det godt at personar som Laila Himle og Sveinung Riber seier ifrå.

Dessutan: Alle vegstengingane på grunn av skred gjer at transporten av varer og gods vert hemma i heile distriktet. Betre vert det ikkje av at omkøyringsvegen gjennom Hardanger også er ein flaskehals av dei sjeldne. Der er me garantert kork og timeslange forseinkingar når den vegen må nyttast som hovudferdselsåre.

Alt dette tilseier at det kan ikkje gå sju år før oppstart og 17 år til anlegget er ferdig. Hadde regjeringa­ vore villig til å leva med ein slik situasjon­ om dette var på Austlandet?

Etter alt å døma ville ein veg på Austlandet med slike statistikkar som E16 Arna-Voss toppa alle prioriteringslister. Dessutan bør denne vegen­ prioriterast­ framføre ferjefri stamveg langs kysten­, nettopp fordi det har så mykje med liv, helse og tryggleik å gjera.

Eit tilleggsmoment er tunelldirektivet frå EU. Dette gjer at ein del av dei eksisterande tunellane på strekkja kanskje må oppgraderast for ny veg kjem. Det vil i så tilfelle kosta hundretals av millionar­ kroner som kunne vore brukt mykje betre­ på å byggja permanent, ny veg.

Og sist, men ikkje minst: Samtidig er det skrikande­ behov for ei modernisert og raskare togline mellom Voss og Bergen, utan saktekøyring i 30 km/t forbi kritiske punkt.

Dersom regjeringa held fast ved prioriteringa si, bør Vestlandet gje sitt klare signal om kva dei meiner under valet til hausten. Utan Vestlandet si støtte, risikerer regjeringa å falla.

I så tilfelle bør stafettpinnen overleverast til Arbeidarpartiet­, der våre lokale Ap-ordførarar Hans-Erik Ringkjøb og Eirik Haga får sjansen til å syna at deira påverknadskraft verkeleg når langt inn i regjeringa sine korridorar.